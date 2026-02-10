menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos deve ter desfalques para duelo contra o Athletico-PR pelo Brasileirão

Neymar deverá ser desfalque no duelo do Peixe contra o Furacão

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 10/02/2026
15:05
Neymar está próximo da estreia com o Santos nesta temporada. Camisa 10 treina normalmente no CT Rei Pelé, em Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar está próximo da estreia com o Santos nesta temporada. Camisa 10 treina normalmente no CT Rei Pelé, em Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
O Santos iniciou, na manhã desta terça-feira (10), a preparação para o duelo contra o Athletico-PR, no CT Rei Pelé. A equipe folgou após a vitória por 2 a 1 sobre o Noroeste, no último domingo (8), em Bauru, pelo Campeonato Paulista. O confronto diante do Furacão está marcado para a próxima quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada.

O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Neymar, que será poupado em razão do gramado sintético do estádio em Curitiba. A expectativa é de que o retorno do camisa 10 ocorra apenas no próximo domingo (15), diante do Velo Clube, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Além dele, os zagueiros Adonis Frías e João Basso devem ser desfalques por problemas na panturrilha. Zé Rafael segue em tratamento de uma tendinite patelar, sob cuidados da fisioterapia do clube.

A boa notícia fica por conta do retorno do meia Gustavo Henrique, recuperado de lesão no músculo adutor da coxa direita. O jogador treinou normalmente nesta terça-feira (10) com o restante do elenco no gramado do CT Rei Pelé.

Zé Rafael durante duelo entre o Santos e o Juventude, em 2025, no Morumbis. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Zé Rafael durante duelo entre o Santos e o Juventude, em 2025, no Morumbis. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Confira a programação da semana:

Terça-feira (10)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Quarta-feira (11)
Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Viagem para Curitiba de tarde.

Quinta-feira (12)
Athletico-PR x Santos FC - 19h - Arena da Baixada - Brasileirão.

Retorno para Santos após a partida.

Sexta-feira (13)
Apresentação às 16h e treino às 17h no CT Rei Pelé.

Sábado (14)
Apresentação às 16h e treino às 17h no CT Rei Pelé.

Domingo (15)
Santos FC x Velo Clube - 20h30 - Vila Belmiro - Paulistão.

