Paulistão: Santos segue com venda de ingressos para duelo decisivo contra Velo Clube

O Santos segue com a venda de ingressos para o confronto diante do Velo Clube, marcado para o próximo domingo (15), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida será decisiva para definir a classificação do Peixe à próxima fase do estadual e também pode marcar a estreia de Neymar na temporada.

O atacante passou por cirurgia no menisco do joelho esquerdo e ainda não entrou em campo pelo Alvinegro Praiano em 2026. O camisa 10, no entanto, não será relacionado para o duelo da próxima quinta-feira (12), contra o Athletico-PR, às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, em razão do gramado sintético do estádio.

Santos divulga venda de ingressos para o duelo contra o Velo Clube. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Os ingressos estão à venda no site do Sócio Rei e também na bilheteria da Vila Belmiro. Para a compra on-line, é necessário realizar cadastro com reconhecimento facial, procedimento exigido também para o acesso ao estádio.

Os torcedores que não são associados precisam se cadastrar gratuitamente no programa Santos Mais Popular. Os valores dos ingressos variam de R$ 120,00 (meia-entrada) a R$ 266,67 (inteira).

Na bilheteria da Vila Belmiro, as vendas ocorrem nesta terça-feira (10), até as 18h (de Brasília), no guichê localizado próximo ao portão 6.

Confira os preços para os Sócios:

Confira os preços para o jogo do Santos no programa Sócio Rei. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Outras informações:

Arquibancada Princesa Isabel (P19) (visitante) – ingressos.santosfc.com.br

Inteira: R$ 240,00

Meia: R$ 120,00

FORMAS DE PAGAMENTO (online)

Cartão de crédito, cartão de débito e PIX

FORMAS DE PAGAMENTO (venda física – bilheteria)

Cartão de crédito, cartão de débito e dinheiro

NÃO SÓCIOS

Para efetuar a compra de ingresso, agora todo torcedor santista (não sócio) precisará estar cadastrado no plano Santos Mais Popular. Esse cadastro é gratuito e realizado pelo site www.sociorei.com.

SÓCIOS E NÃO SÓCIOS

Associados, proprietários de cativa ou camarotes, assim como não sócios, acessarão o estádio utilizando o cadastro facial.

ATENÇÃO: A carteirinha de sócio não será mais usada em nenhum acesso.

PROPRIETÁRIOS DE CADEIRAS CATIVAS E ESPECIAIS

Os donos de cadeiras cativas e especiais precisarão comprar os ingressos antecipadamente. Não haverá mais o livre acesso com apresentação da carteirinha nas catracas.

O objetivo é garantir previsibilidade na utilização dos assentos e também nos pagamentos referentes aos jogos, já que a cobrança era feita apenas posteriormente.

O proprietário que quiser ceder a sua cativa, cadeira especial ou camarote para uso de terceiro, deverá solicitar que esse convidado faça o cadastro como sócio ou não sócio (Plano Santos Mais Popular) para que, deste modo, seu CPF possa aparecer no sistema de indicação de convidado.

A venda de ingressos é feita somente pelo site www.sociorei.com.

GRATUIDADE

A Lei Estadual nº 18.159/2025 do estado de São Paulo garante gratuidade em eventos esportivos para crianças de até 2 anos incompletos, que devem permanecer no colo do responsável. Não há gratuidade para idosos ou pessoas com deficiência.

MEIA ENTRADA

A compra e acesso da meia entrada só será permitida mediante a presença do titular do benefício, munido do documento original que comprova o seu direito.

Digite corretamente os dados do beneficiário da meia entrada. Após a conclusão da compra a titularidade não poderá ser alterada. O decreto lei nº 8.537 de 5 de outubro de 2015 regulamenta a venda de meia entrada (lei nº 12.933/2013) e o estatuto da juventude (lei nº 12.852/2013) garantem que 40% dos ingressos de uma partida sejam destinados à venda de meia entrada.

ESTUDANTES

Lei Federal 12.852 (Estatuto da Juventude) e 12.933/2013: Possuem o benefício de meia-entrada estudantes de Instituições públicas ou particulares da educação infantil, ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação, supletivo, pré-vestibular e técnico profissionalizante. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar a Carteira de Identificação Estudantil Nacional (CIE), dentro do prazo de validade referente ao ano letivo e o Documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada.

JOVENS DE 15 A 29 ANOS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

Lei Federal 12.933/2013: Possuem o benefício de meia-entrada jovem de 15 a 29 anos inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADÚNICO), cuja renda mensal seja de até dois (2) salários mínimos. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar a Carteirinha do CADÚNICO (Bolsa Família) e o Documento de Identidade original (RG) ou cópia autenticada.

PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA)

Lei Federal 12.933/2013: Possuem o benefício da meia-entrada pessoas com deficiência física e seu acompanhante, quando necessário. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar o documento de PCD ou laudo médico e o Documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada.

ADULTOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS

Lei Federal 10.741/2003: Possuem o benefício da meia-entrada. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar o Documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada.

PROFESSOR, DIRETOR, COORDENADOR PEDAGÓGICO, SUPERVISOR E TITULAR DO QUADRO DE APOIO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO

Lei Estadual

10.858/2001 – Lei Municipal 14. 729/2012 – Lei Estadual 15.298/2014: Possuem o benefício da meia entrada. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar o holerite referente ao mês vigente ou a Carteira Funcional emitida pela Secretaria Estadual de Educação e Documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada.

MENORES DE 12 ANOS

Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar Documento de identidade (RG) ou Certidão de Nascimento, original ou cópia autenticada.

HORÁRIO DA ABERTURA DOS PORTÕES

O horário de abertura dos portões será às 18h30. O Santos FC pede a colaboração para que o torcedor chegue cedo ao estádio, para evitar a formação de filas.

OUVIDORIA

Telefone: (13) 3257-4122

Santos no Paulistão:

O Santos vai para a oitava e última rodada do Paulistão não dependendo apenas de suas forças para avançar à fase de mata-mata da competição. Isso porque o time comandado por Juan Pablo Vojvoda tem nove pontos e ocupa a 10ª posição na tabela, ou seja, fora da zona classificação.

Para seguir sonhando com a próxima fase, não bastará apenas vencer Velo Clube, penúltimo colocado. Também precisará contar com a sorte e alguns tropeços no final de semana. Uma derrota, no entanto, resultará em eliminação.

Se vencer o time de Rio Claro, o Santos chegará aos 12 pontos, mesma pontuação da Portuguesa, que hoje ocupa a quarta posição, mas que não pode ser ultrapassada em razão do número de vitórias - até aqui foram quatro. Desta forma, o torcedor do Peixe precisará torcer por um tropeço de Corinthians, Guarani ou São Paulo, que estão abaixo da Lusa na classificação na rodada final.

Se ainda assim o trio vencer seus jogos da oitava rodada, ainda haverá chance de classificação caso Botafogo-SP e Capivariano empatem em Ribeirão Preto. Caso isso aconteça, o Santos ultrapassará o Capivariano e empataria com o time da casa, mas ficaria à frente no quesito saldo de gols.

Agora, se o time santista empatar, as contas serão diferentes e mais complicadas. O Santos chegaria aos 10 pontos, mesma pontuação do São Paulo, que hoje ocupa a oitava e última posição para se garantir nas quartas de final. O Tricolor tem três vitórias no torneio, enquanto o Peixe tem apenas duas. Este é o primeiro critério de desempate.

