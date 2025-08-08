Santos deve jogar no Pacaembu durante obras da nova Vila Belmiro

Durante o anúncio da aprovação do projeto de construção da nova Vila Belmiro, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que o clube deve mandar suas partidas no Pacaembu enquanto o estádio estiver em obras.

Teixeira não descartou a possibilidade de atuar em outros estádios da capital paulista e até mesmo fora do Estado. O dirigente participou, nesta sexta-feira (8), da solenidade de assinatura do novo projeto, ao lado de representantes políticos da cidade, como o prefeito de Santos, Rogério Santos, o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa e o diretor de Novos Negócios da WTorre, Luiz Otávio Alves.

As obras ainda não têm previsão para começar, já que a licença para o início poderá ser solicitada em até um ano, prazo que pode ser prorrogado pelo mesmo período.

— Estaremos definindo as datas para que possamos colocar os planos à venda e, assim, obter os recursos necessários para o início das obras. Pretendemos jogar no Pacaembu, caso toda a documentação esteja regularizada. Já temos uma parceria firmada lá, assim como no Morumbis, no Allianz Parque e na Neo Química Arena. Também planejamos atuar em outros locais e estudar o calendário de acordo com o início das obras para definir onde poderemos jogar — declarou o presidente.

Prefeitura de Santos aprova projeto de construção da nova arena do clube. Obras podem demorar até 3 anos. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

O projeto:

O presidente Marcelo Teixeira ressaltou que o Santos terá um seguro para iniciar as obras e começar a demolição. O dirigente disse que o prazo para a construção será dado pelo próprio torcedor. O orçamento total de R$ 700 milhões já envolve o custo total da obra, inclusive as despesas como as melhorias do bairro.

-A Prefeitura de Santos vai apoiar esse projeto nas licenças de instalação, de início de obra. Está tudo muito bem avançado, pois o projeto é conssistente. Foram feitas audiências públicas, consultas públicas. O Santos reside no bairro da Vila Belmiro há 109 anos. A dinânica de convivência dos moradores e dos comenciantes agregam valor. O que fizemos foi fazer um projeto de urbanização do bairro que está cercado por duas avenidas. O Canal 1 foi revitalizado e o Canal 2 seguirá o mesmo processo. Vamos melhorar as ruas com acessibilidade, melhoria no trânsito e com câmeras de segurança. O projeto foi ampliado com bolsoões de estacionamento não só no estádio, mas nas redondezas. Vamos proporcionar ao morador e ao Santos maior valorização - disse o prefeito Rogério Santos.

Segundo o prefeito, a ideia é transformar a nova arena em um local de referência para grandes eventos na Baixada Santista. Rogério Santos ressaltou que, embora existam algumas opções na região, nenhuma possui capacidade superior a 30 mil pessoas.

As autoridades destacam que a cidade não vive apenas do turismo de praia, mas também do turismo esportivo, impulsionado por atrativos como o Museu Pelé e o Memorial das Conquistas, localizado na Vila Belmiro. Estão previstas a contratação de cerca de mil pessoas para a execução das obras.