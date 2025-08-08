menu hamburguer
Santos deve jogar no Pacaembu durante obras da nova Vila Belmiro

Obras de construção da nova Vila Belmiro devem demorar até três anos para serem concluídas

Presidente Marcelo Teixeira celebra assinatura de autorização do início das obras da nova Vila Belmiro. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)
Presidente Marcelo Teixeira celebra assinatura de autorização do início das obras da nova Vila Belmiro. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)
Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
Santos (SP)
Dia 08/08/2025
14:43
  • Matéria
  • Matéria

Durante o anúncio da aprovação do projeto de construção da nova Vila Belmiro, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que o clube deve mandar suas partidas no Pacaembu enquanto o estádio estiver em obras.

Teixeira não descartou a possibilidade de atuar em outros estádios da capital paulista e até mesmo fora do Estado. O dirigente participou, nesta sexta-feira (8), da solenidade de assinatura do novo projeto, ao lado de representantes políticos da cidade, como o prefeito de Santos, Rogério Santos, o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa e o diretor de Novos Negócios da WTorre, Luiz Otávio Alves.

As obras ainda não têm previsão para começar, já que a licença para o início poderá ser solicitada em até um ano, prazo que pode ser prorrogado pelo mesmo período.

— Estaremos definindo as datas para que possamos colocar os planos à venda e, assim, obter os recursos necessários para o início das obras. Pretendemos jogar no Pacaembu, caso toda a documentação esteja regularizada. Já temos uma parceria firmada lá, assim como no Morumbis, no Allianz Parque e na Neo Química Arena. Também planejamos atuar em outros locais e estudar o calendário de acordo com o início das obras para definir onde poderemos jogar — declarou o presidente.

Prefeitura de Santos aprova projeto de construção da nova arena do clube. Obras podem demorar até 3 anos. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)
Prefeitura de Santos aprova projeto de construção da nova arena do clube. Obras podem demorar até 3 anos. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

O projeto:

O presidente Marcelo Teixeira ressaltou que o Santos terá um seguro para iniciar as obras e começar a demolição. O dirigente disse que o prazo para a construção será dado pelo próprio torcedor. O orçamento total de R$ 700 milhões já envolve o custo total da obra, inclusive as despesas como as melhorias do bairro.

-A Prefeitura de Santos vai apoiar esse projeto nas licenças de instalação, de início de obra. Está tudo muito bem avançado, pois o projeto é conssistente. Foram feitas audiências públicas, consultas públicas. O Santos reside no bairro da Vila Belmiro há 109 anos. A dinânica de convivência dos moradores e dos comenciantes agregam valor. O que fizemos foi fazer um projeto de urbanização do bairro que está cercado por duas avenidas. O Canal 1 foi revitalizado e o Canal 2 seguirá o mesmo processo. Vamos melhorar as ruas com acessibilidade, melhoria no trânsito e com câmeras de segurança. O projeto foi ampliado com bolsoões de estacionamento não só no estádio, mas nas redondezas. Vamos proporcionar ao morador e ao Santos maior valorização - disse o prefeito Rogério Santos.

Segundo o prefeito, a ideia é transformar a nova arena em um local de referência para grandes eventos na Baixada Santista. Rogério Santos ressaltou que, embora existam algumas opções na região, nenhuma possui capacidade superior a 30 mil pessoas.

As autoridades destacam que a cidade não vive apenas do turismo de praia, mas também do turismo esportivo, impulsionado por atrativos como o Museu Pelé e o Memorial das Conquistas, localizado na Vila Belmiro. Estão previstas a contratação de cerca de mil pessoas para a execução das obras.

