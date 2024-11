Santos campeão da Série B! Relembre a campanha vitoriosa

Otero comemora gol contra o Coritiba (Foto: Hedeson Alves/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 16/11/2024 - 20:02 • São Paulo (SP)

O Santos é campeão da Série B. O Peixe encerrou o jejum neste sábado, 16, ao garantir o título da competição após o Novorizontino empatar com o Paysandu, consolidando o retorno do Peixe à elite do futebol nacional. Com 68 pontos em 36 jogos, a equipe da Baixada Santista não pode ser mais alcançada por nenhum rival. Relembre a campanha vitoriosa do Alvinegro Praiano.

➡️ Campeão da Série B, Santos encerra jejum de oito anos sem título

A campanha santista começou de forma impressionante, com cinco vitórias nas seis primeiras rodadas. Entre os triunfos, destacam-se os jogos contra Avaí e Paysandu, que demonstraram a força do elenco alvinegro. A única derrota inicial aconteceu na quarta rodada, contra o Amazonas, em Manaus, por 1 a 0.

O primeiro desafio significativo veio entre maio e junho, quando o Santos passou por uma série de quatro derrotas consecutivas. Os reveses foram contra América-MG, Botafogo-SP, Novorizontino e Operário-PR. A partida contra o América-MG foi marcada por controvérsia: o goleiro João Paulo sofreu uma lesão durante o lance do gol adversário, mas o fair play não foi respeitado. Essa sequência negativa tirou o Peixe da liderança e o colocou na sétima posição, fora do G4 até a 13ª rodada.

Gabriel Brazão comemora gol durante contra a Chapecoense (Foto: Abner Dourado/AGIF)

O Santos recuperou-se com uma impressionante sequência de dez jogos invictos. Esse período de recuperação incluiu vitórias importantes e recolocou o Peixe na liderança da competição na 14ª rodada, confirmando sua condição como favorito ao título.

No segundo turno, o time voltou a enfrentar dificuldades, acumulando uma derrota para o Avaí e empates contra Guarani, Amazonas e Ponte Preta. Mesmo assim, a equipe mostrou resiliência, vencendo o Operário-PR por 1 a 0 e superando a pressão da torcida.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Na reta final, o Santos demonstrou maturidade. Apesar das derrotas para Chapecoense e Goiás, o Peixe conquistou vitórias decisivas, como o 2 a 0 sobre o Coritiba fora de casa, que garantiu o acesso antecipado à Série A. Com o tropeço do Novorizontino neste sábado, o Santos confirmou o título e celebrou ao lado de sua torcida, encerrando o jejum de títulos de oito anos.

Relembre a campanha do Santos

Santos 2×0 Paysandu

Avaí 0x2 Santos

Santos 4×1 Guarani

Amazonas 1×0 Santos

Ponte Preta 1×2 Santos

Santos 4×0 Brusque

América 2×1 Santos

Santos 1×2 Botafogo-SP

Novorizontino 3×1 Santos

Operário 1×0 Santos

Santos 2×0 Goiás

Mirassol 0x0 Santos

Santos 1×0 Chapecoense

Ceará 0x1 Santos

Santos 2×0 Ituano

Vila Nova 1×1 Santos

Santos 4×0 Coritiba

CRB 1×1 Santos

Santos 1×1 Sport

Paysandu 0x3 Santos

Santos 0x1 Avaí

Guarani 1×1 Santos

Santos 0x0 Amazonas

Santos 2×2 Ponte Preta

Brusque 0x1 Santos

Santos 2×1 América

Botafogo (SP) 0x1 Santos

Santos 1×1 Novorizontino

Santos 1×0 Operário

Goiás 3×1 Santos

Santos 3×2 Mirassol

Chapecoense 3×2 Santos

Santos 1×0 Ceará

Ituano 0x2 Santos

Santos 3×0 Vila Nova

Coritiba 0x2 Santos