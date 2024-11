Santos x CRB: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Série B

Santos e CRB se enfrentam pela Série B do Brasileirão (Foto: Marlon Costa/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 19:00 • Santos (SP)

Santos e CRB se enfrentam neste domingo (17), em jogo válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida ocorrerá às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, com transmissão do Premiere e da TV Globo. O Peixe é o líder do campeonato com 68 pontos e precisa de uma vitória para ser campeão ainda nesta rodada.

➡️Clique para assistir no Premiere

Santos e CRB duelam pela Série B do Brasileirão (Foto: Marlon Costa/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X CRB

37ª RODADA- SÉRIE B

📆 Data e horário: domingo, 17 de novembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS: Gabriel Brazão; Hayner, João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Fábio Carille

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Segovia, Ryan; João Pedro, Falcão, Gegê, Labandeira; Chay, Anselmo Ramon. Técnico: Hélio dos Anjos