O Santos recebe o Bragantino, em partida válida pela sexta rodada do Brasileirão, neste sábado (27), na Vila Belmiro. O Peixe tem a missão de tentar encerrar um jejum recente diante do Massa Bruta, um adversário que não vence há quatro anos dentro da competição.

A última vitória do alvinegro praiano sobre a equipe de Bragaça Paulista na Vila foi há quase quatro anos atrás, em novembro de 2021 quando venceu por 2 a 0. Na ocasião, Marinho e Carlos Sánchez anotaram os dois gols.

Desde então, o time da Baixada Santista enfrentou o adversário de logo mais em duas oportunidades pelo Campeonato Brasileiro. Em 2022, as duas equipes ficaram no empate por 2 a 2. Enquanto em 2023, o Massa Bruta levou a melhor e venceu por 3 a 1.

Peixe leva a melhor no histórico recente no paulistão

Nos últimos confrontos entre as equipes pelo Campeonato Paulista, a história é o oposto e o Peixe leva vantagem no retrospecto recente. O alvinegro praiano venceu dois dos últimos três jogos que enfrentou o Massa Bruta no estadual.

No último Paulistão, o Santos levou a melhor e venceu por 2 a 0, o duelo válido pelas quartas de final da competição, que foi disputado na Vila Belmiro e se classificou para a semifinal da competição. Na ocasião, Neymar teve uma noite inspirada e comandou a vitória, marcando um gol e vendo João Schmidt fechar o marcador. A equipe, que na época era comandada por Perdro Caixinha veio ser eliminada para o Corinthans na fase seguinte após perder por 2 a 1, na Arena.

O Santos vai receber o Bragantino neste domingo (27) na Vila, na tentativa de deixar a zona de rebaixamento e voltar a vencer na competição. A equipe que é comadada pelo interino César Sampaio soma apenas quatro pontos na competição e só venceu uma partida.