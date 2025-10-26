Santos busca a primeira vitória como visitante sob o comando de Vojvoda

O Santos enfrenta o Botafogo neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro Praiano não vence fora de casa há dois meses e meio. A última vitória aconteceu contra o Cruzeiro, quando o time superou o adversário por 2 a 1, de virada, no Mineirão, sob o comando de Cléber Xavier.

Desde que Juan Pablo Vojvoda assumiu a equipe, em 22 de agosto, o treinador conquistou apenas duas vitórias em casa, diante de São Paulo e Corinthians.

O Santos não contará mais uma vez com Neymar, que segue se recuperando de uma lesão na coxa direita e ainda não retornou aos treinos com o elenco. O craque realiza atividades separadas no gramado e na academia.

Outra baixa para o jogo é o meia Zé Rafael, que cumpre suspensão. Por outro lado, Juan Pablo Vojvoda terá reforços: Rincón, recuperado de um edema muscular na panturrilha, e João Schmidt, que retorna após cumprir suspensão.

PROVÁVEL SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza (Escobar); João Schmidt, Victor Hugo (Gabriel Bontempo), Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Elenco do Santos treina no CT Rei Pelé. (Foto: Jota Erre/AGIF)

Retrospecto Vojvoda:

22ª rodada do Campeonato Brasileiro - 31.08 - Santos 0 x 0 Fluminense - Vila Belmiro

23ª rodada do Campeonato Brasileiro - 14.09 - Atlético-MG 1 x 1 Santos - Arena MRV - gol: Tiquinho

24ª rodada do Campeonato Brasileiro - 21.09 - Santos 1 x 0 São Paulo - Vila Belmiro - gol: Guilherme

25ª rodada do Campeonato Brasileiro - 28.09 - Red Bull Bragantino 2 x 2 Santos - Cícero de Souza Marques - gols: Barreal e Lautaro Díaz

26ª rodada do Campeonato Brasileiro - 01.10 - Santos 1 x 1 Grêmio - Vila Belmiro - gol: Lautaro Díaz

27ª rodada do Campeonato Brasileiro 05.10 - Ceará 3 x 0 Santos - Castelão

28ª rodada do Campeonato Brasileiro - 15.10 - Santos 3 x 1 Corinthians - Vila Belmiro - gols: Zé Rafael, Barreal e Rollheiser

29ª rodada do Campeonato Brasileiro - 20.10 - Santos 0 x 1 Vitória - Vila Belmiro

RETROSPECTO:

8J - 2 vitórias - 4 empates - 2 derrotas