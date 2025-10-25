Jejum fora de casa: Santos não vence como visitante há dois meses e meio

O Santos enfrenta o Botafogo neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe vem de uma derrota por 1 a 0 para o Vitória, na Vila Belmiro. As duas equipes brigam para se afastar da zona de rebaixamento e somam 31 pontos na tabela.

O Alvinegro Praiano não vence fora de casa desde o dia 10 de agosto, quando superou o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, no Mineirão, pela 19ª rodada. Os gols santistas foram marcados por Guilherme e Caballejo, enquanto Fabrício Bruno descontou para a Raposa.

Naquela ocasião, o time era comandado interinamente por Cléber Xavier, que vinha pressionado, mas ganhou uma sobrevida após o triunfo.

No jogo seguinte, o Santos enfrentou o Vasco, no Morumbis, e foi goleado por 6 a 0, resultado que selou a saída do ex-auxiliar de Tite.

Neymar foi titular do Santos na vitória diante do Cruzeiro, no Mineirão. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Jejum fora de casa:

Em entrevista coletiva concedida na última sexta-feira (24), no CT Rei Pelé, o zagueiro Luan Peres comentou sobre o fato de o Santos não vencer fora de casa há mais de dois meses.

O técnico Juan Pablo Vojvoda, que assumiu o comando da equipe no dia 22 de agosto, ainda busca sua primeira vitória longe da Vila Belmiro.

— A última vitória fora de casa foi contra o Cruzeiro, um time que está brigando na parte de cima da tabela. Parece que a gente prefere enfrentar equipes que estão melhor colocadas. Isso pode ser benéfico pra gente. É um grande time, e no campo sintético a bola rola bem, então não pode servir de desculpa. Precisamos focar nessa partida. Não temos que escolher adversário. Sabemos que é um time que vai sair pra jogar, e precisamos explorar isso — afirmou Luan Peres.

O defensor também comentou sobre a derrota sofrida em casa para o Vitória, resultado que impediu o Peixe de abrir vantagem em relação à zona de rebaixamento.

— Perdemos a chance de abrir uma boa pontuação. Sabemos o lugar em que nos colocamos agora. Todos estão cientes da situação — diretoria, jogadores e comissão técnica. Temos finais pela frente e, independentemente do adversário, precisamos entrar em campo para pontuar e somar, porque temos uma meta a ser alcançada. Nós mesmos nos colocamos nessa posição; foi um divisor de águas. Se a gente ganha, o cenário seria outro. Não pontuamos e eles se aproximaram. Nos colocamos nesse lugar e cabe a nós sairmos dele — completou o zagueiro.

O Santos encerra a preparação para o confronto com o Botafogo neste sábado (25), às 10h (de Brasília), no CT Rei Pelé, e viaja na sequência para o Rio de Janeiro.