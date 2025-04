Neto descarta Sampaoli e crava melhor opção de treinador para o Santos

Neto detonou os trabalhos recentes de Jorge Sampaoli e não concordou com a aproximação do Santos com o treinador Argentino. O Peixe demitiu Pedro Caixinha na última segunda-feira (14) e desde então procura um novo comandante. O argentino mora atualmente no Rio de Janeiro e está sem clube.

Durante o programa "Os Donos da Bola", nesta terça-feira (15), Neto comentou a possível chegada de Sampaoli no comando do Santos. A ideia não agradou o ex-jogador, que apontou Eduardo Batista como seu nome preferido para o cargo.

- Eu colocaria o Eduardo Batista. O que o Eduardo Batista fez no Novorizontino e vem fazendo... O Eduardo Batista merecia uma chance para dirigir um time. Mas é muito mais fácil trazer um nome como o Jorge Sampaoli para acalmar a imprensa.

Para Neto, a ideia de ser Eduardo Batista ou Thiago Carpini é boa, enquanto Jorge Sampaoli, é retrocesso.

Jorge Sampaoli no Santos

Jorge Sampaoli teve uma passagem curta e marcante pelo Santos em 2019, ano em que foi vice-campeão brasileiro. Ele acumulou 35 vitórias em 64 partidas, além de 14 empates e 15 derrotas. Foram 102 gols marcados e 55 sofridos.

Apesar de ter feito a melhor campanha do clube nos últimos anos no torneio nacional, o comandante frustrou a torcida em mata-mata. Foi eliminado naquele ano precocemente do Campeonato Paulista para o Corinthians na semifinal. Na Copa do Brasil, caiu para o Atlético-MG nas oitavas de final e por fim, a saída da Copa Sul-Americana ainda na primeira fase com o empate por 1 a 1 diante do River Plate, do Uruguai. Os três jogos foram realizados no Estádio do Pacaembu.

Sampaoli deixou o Santos para comandar o Atlético Mineiro na temporada seguinte. Em abril de 2023, assumiu o comando do Flamengo. Ele também acumula passagens pelo futebol francês (Rennes e Olympique de Marseille), Sevilla (ESP), Seleção da Argentina, Seleção do Chile, Emelec (EQU), além de ter passado no começo da carreira por O´Higgins (CHI) no futebol peruano pelo Sporting Cristal, Bolognesi, Sport Boys Callao e Juan Aurich.