Santos apresenta Paulo Bracks, novo CEO do clube

Paulo Bracks é o novo CEO do Santos (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 11:49 • Santos (SP)

O Santos apresentou, na manhã desta quinta-feira (27), o novo CEO do clube, Paulo Bracks. Com passagens por América-MG, Internacional e Vasco, o executivo de futebol chega com a missão de conduzir o clube de volta à Série A.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

- Fui muito bem recebido por todos, é uma honra muito grande poder trabalhar no Santos, é um orgulho que poucos têm e eu terei. Todos conhecem muito a história do Santos. Não só conheço, mas agora vou contribuir: gestão, liderança, organização e uma bandeira de profissionalismo. Vou viver o clube 24 horas a partir de hoje - disse Paulo.

Bracks estava sem clube desde o final de 2023. Após o sucesso de gestão no Coelho e a queda no Colorado, o mandatário foi aposta da 777 Partners para conduzir o Vasco. Entretanto, o objetivo de livrar o Gigante da Colina do rebaixamento foi alcançado a duras penas, levando à demissão logo ao final do Brasileirão.

- Cada clube é diferente. Todo clube grande tem dificuldade para retornar à Série A. Em 2022, quando eu chego ao Vasco, no meio do ano, houve dificuldade para ter o acesso. No América foi diferente, fizemos um trabalho e projeto de ascender e permanecer na Série A. Tem acessos e descensos. O projeto foi de permanência na Série A. O trabalho que se assemelha é de união no CT, ambiente bom, objetivos únicos. E que todas as áreas remem para a mesma direção. Tudo é novo, a experiência ajuda, mas tudo é novo - afirmou.

Em negociação conduzida pelo presidente Marcelo Teixeira, o novo CEO terá a responsabilidade de influenciar em todas as frentes do Santos. Muito por isso, terá sobre si forte pressão para conduzir o futebol masculino à primeira divisão nacional, além de evitar o rebaixamento na esfera feminina.

- O feminino, historicamente, tem identidade forte. Precisamos preservá-la. Há uma dificuldade de resultados e faremos o que for possível para que não aconteça (o rebaixamento). Futebol precisa de investimento. Campos melhores para treinar, análise de contratos, um dos meus braços será a gestão do feminino. No profissional, times passam por momentos ruins. Vamos trabalhar para que não aconteça mais. O aproveitamento não é condizente com o que Santos precisa apresentar. Ao lado e acima do executivo e outras áreas para que as medidas necessárias sejam tomadas.

➡️ Marcelo Teixeira dispara contra antiga gestão em áudio vazado: ‘Se não é o nosso grupo, o Santos vai pra C’

Na coletiva, questionado sobre o fato de estar assumindo o Peixe no meio da temporada, Paulo Bracks optou por focar em uma estratégia voltada para o futuro.

- Eu estou chegando antes da próxima temporada começar. Isso vai me permitir uma análise melhor, uma ação mais assertiva para 2025. Hoje, é um momento de reconstrução do clube. Algumas decisões vão ter que ser tomadas para corrigir rotas. Vai fazer parte da minha função. Vejo pelo lado positivo de estar aqui meses antes de 2025. Vamos fazer de tudo para conseguir os resultados esse ano para começarmos bem maiores - finalizou o executivo.

Paulo Bracks é o novo CEO do Santos (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)