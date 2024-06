Marcelo Teixeira dispara contra antiga gestão em áudio vazado: ‘Se não é o nosso grupo, o Santos vai pra C’

Marcelo Teixeira é o atual presidente do Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 17:14 • Santos (SP)

Em áudio vazado nas redes sociais nesta quarta-feira (26), o presidente Marcelo Teixeira criticou a gestão de Andrés Rueda, antigo mandatário do Santos, e afirmou que o Peixe seria rebaixado à Serie C do Campeonato Brasileiro caso seu grupo político não tivesse vencido as eleições do clube, realizadas no ano passado.

Vou falar uma coisa pra vocês, se não é o nosso grupo, vai pra (Série) C. O Santos ia ser rebaixado no Campeonato Paulista desse ano e ia pra Série C - afirmou

Segundo Teixeira, a justificativa para tal situação seria a condição deixada por Rueda, que saiu do comando do clube em 2023, ano que marcou o descenso do Santos à segunda divisão.

- Porque os argumentos são os mesmos: O culpado, o Rueda, ele deixou, é o Transfer Ban, nós não temos dinheiro, nós não temos... A Globo abandonou, nós não temos a Globo. É a KTV, a KTV não tem dinheiro. Nós não temos contrato, nós não tivemos chance, nós não temos tempo para fazer contrato com ninguém. Ninguém quer patrocinar, ninguém quer vir - completou.

Na sequência, o atual presidente também enfatizou a dificuldade que enfrenta para encontrar novos patrocinadores e reforçar o elenco no mercado.