Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 26/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Fora do G4, o Santos não vive boa fase na Série B e empatou em 0 a 0 com o Mirassol na última terça-feira (25), mas a possibilidade de não conseguir o acesso à elite do futebol nacional não é o único sinal de alerta. Lesões recentes "assombram" o elenco e, durante a partida contra o adversário paulista, o goleiro Gabriel Brazão — que é reserva e substitui João Paulo — teve choque e preocupou com a possibilidade de contusão séria.

Brazão foi contratado para ser sombra a João Paulo e ocupou a vaga após a lesão do titular, que rompeu ligamento do tornozelo. Diante do Mirassol, o goleiro se chocou com Dellatorre em dividida e caiu por ter sido atingido em região próxima à cabeça. O reserva Diógenes partiu para o aquecimento.

Gabriel Brazão ao lado de Diógenes no aquecimento do Santos antes de jogo contra o Mirassol (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Gabriel Brazão se recuperou, seguiu na partida e foi o principal responsável por garantir o empate do Santos, pois fez defesas difíceis que evitaram gols do Mirassol. No total, foram cinco, sendo quatro em finalizações efetuadas dentro da área, de acordo com dados da plataforma Sofascore.

Se perdesse o atual titular, o Peixe seria obrigado a recorrer a Diógenes, reserva imediato no momento. Apesar de elogiado internamente, o goleiro não transparece tanta confiança. Aos 23 anos, ele ainda não atuou pelo time profissional do Alvinegro.

Santos busca goleiro no mercado

O Santos viu diversos goleiros serem oferecidos ao clube, mas ainda não contratou uma reposição para João Paulo, que teve lesão grave e só deve voltar na próxima temporada. Marcelo Grohe, Jordi, Santos, Hugo Souza e Marcelo Carné estão entre os avaliados e oferecidos. O clube deve acelerar o processo de contratação de um atleta da posição em breve.