Após grave lesão, Aderlan retorna ao Santos contra ex-clube

O Santos contou com um reforço importante na última partida. O lateral-direito Aderlan fez a reestreia pelo time da Baixada Santista na derrota por 2 a 1 diante do Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, no último domingo (27), pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o atleta entrou no segundo tempo na vaga de Luisão e atuou por 22 minutos.

Na coletiva de imprensa, o técnico interino César Sampaio elogiou a entrada do jogador na partida e afirmou que naquele momento do jogo precisava reforçar a defesa para conter o ataque rival.

Aderlan 'reestreia' pelo Santos diante do ex-clube. Peixe perdeu por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Em julho do ano passado, Aderlan sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante a partida diante do Ituano, pela Série B. Exames de imagem constataram a ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

Pelo Red Bull Bragantino, atuou em 217 jogos. Ele viu de perto a chegada da empresa austríaca em Bragança Paulista. Foi campeão da Série B (2019) e vice-campeão da Sul-Americana (2021).

O atleta de 33 anos também coleciona passagens por Campinense, Itapipoca, Corinthians-AL, CSA, Santa Rita, Acadêmica OAF-POR, Luverdense, América-MG e Red Bull Bragantino.

O que vem pela frente:

Após uma manhã turbulenta no clube com a invasão da torcida organizada no CT Rei Pelé, o Santos contratou Cléber Xavier como novo técnico. O auxiliar de Tite na Seleção Brasileira chega na Baixada Santista nesta terça-feira (29) para assinar contrato de um ano.

]Na próxima quinta-feira (01), o Peixe entra em campo pela terceira fase da Copa do Brasil. O duelo será às 18h, na Vila Belmiro, contra o CRB.

Pelo Brasileirão, o Santos entra em campo no próximo domingo (04), diante do Grêmio, fora de casa, às 16h.