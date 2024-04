(Foto: Abner Dourado/ Agif/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 07:52 • São Paulo (SP)

Otero vai estar à disposição do Santos para a decisão contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo título do Paulistão.

Otero foi julgado pelo TJD-SP e pegou apenas uma partida de punição pela expulsão contra a Portuguesa. Como cumpriu diante do Red Bull Bragantino, o venezuelano está liberado para atuar contra o Palmeiras.

Otero é um dos principais responsáveis pelo bom desempenho do Santos em clássicos no Paulistão. O Peixe soma três vitórias e uma derrota contra Corinthians, Palmeiras e São Paulo na temporada, e o camisa 22 teve participação direta em todos os gols da equipe contra os rivais.

Se por um lado Fábio Carille poderá contar com Otero, o treinador do Santos pode ter Julio Furch como baixa. O centroavante argentino teve uma inflamação no tendão e músculo adutor esquerdo, vem tratando em dois períodos, mas deve ser desfalque contra o Palmeiras. Morelos deve assumir a titularidade no Allianz Parque.

(Foto: Raul Baretta / Santos FC)