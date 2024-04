(Ivan Storti/Santos FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 16:18 • São Paulo (SP)

O Santos chegou a um acordo com o Krasnodar, da Rússia, para a quitação da dívida referente à contratação do atacante Cueva. Assim, o transfer ban imposto pela Fifa ao Peixe será revogado.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Santos quitará a dívida de U$ 4,5 milões de dólares (R$ 22,7 milhões) em quatro prestações até o dia 25 de junho de 2024. A conclusão da negociação ocorreu durante uma reunião virtual na manhã desta terça feira, que contou com a participação das diretorias dos clubes.

➡️ Com R$30 no Lance! Betting você fatura mais de R$85 se J. Santos marcar contra o Junior!

Tão logo o transfer ban imposto pela Fifa seja revogado, o Santos poderá novamente contratar e registrar jogadores no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

POR QUE ESSA DÍVIDA?

Em junho de 2021, sob a gestão do ex-presidente Andres Rueda, o Santos efetuou acordo com o Krasnodar sobre a contratação de Cueva, comprado no início de 2019 por aproximadamente R$ 35 milhões. Contudo, o clube deixou de pagar a última parcela do combinado.

Com isso, os russos não concordaram em realizar novo parcelamento do valor que restava (cerca de R$ 15 milhões) e acionaram a Fifa.

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

A dívida não tem relação com o processo ganho pelo Peixe sobre o próprio Cueva. Na ocasião, em 2020, o jogador deixou o clube alegando "justa causa" e fechou com o Pachuca, do México. O Alvinegro venceu o processo, e os envolvidos foram condenados a pagar uma indenização de R$ 23,9 milhões.

No ano passado, o Santos chegou a se interessar pelo zagueiro Junior Alonso, que atua no Krasnodar, mas a dívida foi um dos impeditivos do negócio. O clube da Rússia também se interessou pelo zagueiro Joaquim, e o repasse do jogador, na época, poderia ser uma forma de abater a dívida.

➡️ Veja tabela com datas, horários dos jogos da Libertadores