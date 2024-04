‘Neymar não só vai voltar, como vai comprar o Santos’, diz jornalista

Neymar acompanhou Santos x Palmeiras na Vila Belmiro (Fotos: Raul Baretta/Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 19:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Neymar esteve na Vila Belmiro no último domingo (31) e acompanhou a vitória do Santos sobre o Palmeiras. A presença do jogador no estádio empolgou os torcedores, que pediram a volta do atacante. No programa "Arena SBT", o jornalista Mauro Beting falou sobre o assunto.

- O Neymar não só vai voltar ao Santos, não sei se agora, mas em breve, como ele e o pai vão comprar o Santos. A mesma coisa que o Ronaldo Fenômeno fez com o Cruzeiro, o Neymar vai fazer com o Santos. E já quase poderia ter feito isso antes - comentou Mauro Beting.

Revelado pelo Santos, Neymar fez história com a camisa do clube no início da última década. Em quatro anos pelo Peixe, o jogador conquistou Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e três Paulistas. Hoje no Al-Hilal, o atleta também passou por Barcelona e PSG.