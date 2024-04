Neymar tem dinheiro para comprar o Santos? Veja tamanho da fortuna

Mas, afinal, qual o tamanho da fortuna do craque? Ele tem dinheiro suficiente para se tornar dono de um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro? Abaixo, o Lance! Biz mostra mais detalhes.



💰 A fortuna de Neymar



De acordo com o site Sportico, Neymar já faturou US$ 1,01 bilhão (R$ 5 bilhões) desde o início da carreira. O valor inclui salários, acordos de patrocínios, negócios e outras fontes de receitas.



Com contrato com o Al-Hilal até o meio de 2025, ele é um dos jogadores mais bem pagos do mundo atualmente. A revista Forbes estima que ele tenha recebido US$ 112 milhões (R$ 570 milhões) apenas em 2023 - com salários e acordos comerciais. Apenas Cristiano Ronaldo e Messi embolsaram mais.



🐳 Quanto custaria a SAF do Santos?



Atualmente com uma dívida de R$ 700 milhões, o Santos disputará, pela primeira vez na história, a segunda divisão do Brasileirão em 2024. Ao ser perguntado da possibilidade de virar SAF, o presidente Marcelo Teixeira não descartou a transição no futuro, mas disse que agora não seria o momento.



- O Santos tem uma marca reconhecida mundialmente, mas um tanto arranhada nos últimos tempos. Não é o momento, mesmo que você tenha uma situação tão grave financeiramente, de você estar hoje tendo a única alternativa, tendo uma transformação no nosso estatuto possibilitando uma SAF - disse, em março, em entrevista à CNN.



Sem planos de venda para o curto prazo, não há informações concretas sobre os valores desejados pela diretoria do Santos. Em estudo recente, a consultoria Sports Value calculou o valuation dos 30 maiores times do país com sua metodologia própria, e apontou que o Peixe valeria cerca de R$ 1,2 bilhão.



O valor da compra, no entanto, pode ser bem maior e dependeria de outros fatores, como a porcentagem negociada, a inclusão (ou não) da Vila Belmiro no negócio e a transferências das dívidas, por exemplo.