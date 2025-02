Saiba quanto tempo falta para Thaciano, do Santos, retirar a proteção nasal

Contratado no começo deste ano, Thaciano é um dos jogadores do Santos preteridos no time titular de Pedro Caixinha.

Atualmente, acumula dois gols em oito jogos. Balançou as redes nas vitórias contra o Água Santa e diante do Noroeste, na Vila Belmiro.

O meia sofreu uma fratura no osso nasal no empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, fora de casa, pela segunda rodada do estadual. Diante do Palmeiras, na partida seguinte, começou a usar uma espécie de máscara de proteção.

Em entrevista exclusiva ao Lance, ele explicou que recebeu a orientação do Departamento Médico para utilizar a máscara por dois meses. Ou seja, o jogador tem ainda um mês pela frente com o equipamento preventivo.

-Os médicos passaram para mim que eram dois meses, já se foi quase um, tem mais um. Mas toda vez que ameaço tirar ela vem uma bolada ou um tapa. Então deixa ela lá, que é uma proteção. Tem hora que enche o saco, dá uma atrapalhada, mas nada que a gente não possa superar. - ressaltou o meia.

Há um mês, Thaciano utiliza uma máscara que protege o nariz (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Durante o bate-papo, ele alega que ainda quer estar 100% na temporada aprimorando a forma física.

-Fisicamente, como a gente tem poucos treinos, é mais posicional, em vídeo, por conta dessa temporada de jogos curtos, a gente precisa estar bem fisicamente. Mas isso é com tempo, é normal, ritmo de jogo. Espero que seja cinco, 10, 30 minutos, espero entrar para fazer o meu melhor. - explicou Thaciano.

A chegada de Thaciano na Baixada Santista

Nascido em Campina Grande, na Paraíba, Thaciano começou na base do Porto de Pernambuco, chegou ao Boa Esporte em 2015 e, no ano seguinte, foi emprestado ao Santos FC para atuar na equipe B. Destaque, o meia-atacante foi promovido ao time principal em 2017, mas não chegou a entrar em campo em jogos oficiais.

O atleta atuou pelo Santos apenas uma vez, entrando no segundo tempo da goleada por 5 a 1 sobre o Kenitra, de Marrocos, no Pacaembu, em amistoso disputado em janeiro de 2017. Depois, em julho, ele não teve o contrato de empréstimo renovado e retornou ao Boa Esporte.

Em apenas cinco meses, Thaciano assumiu a artilharia da equipe de Varginha no Brasileirão da Série B, com 10 gols, e foi contratado pelo Grêmio em 2018. Foram seis temporadas no Tricolor Gaúcho, acumulando empréstimos por Bahia, em 2021, e Altay, da Turquia, em 2022.

O meia-atacante chamou tanto a atenção durante o empréstimo que o Bahia o comprou em definitivo junto ao Grêmio em 2023. No clube de Salvador, fez 60 jogos, 15 gols e cinco assistências na última temporada, sendo artilheiro e um dos principais nomes.