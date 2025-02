Quem é Kelvin Oliveira, jogador pedido por Neymar no Santos

O nome de Kelvin Oliveira ganhou destaque desde que ele foi o artilheiro da Kings World Cup Nations. Nos últimos dias, Neymar demonstrou interesse em levar o craque do Fut7 para o Santos. O pedido do camisa 10 movimentou os bastidores, mas o Peixe pode enfrentar forte concorrência na disputa pelo jogador.

continua após a publicidade

➡️ Quanto vale Neymar? Veja evolução do valor de mercado do craque

— Sobre o Kelvin Oliveira, não vou esconder. Neymar entrou em contato já faz um tempo. Ele tem o desejo de ter o Kelvin no Santos, conversaram, Kelvin sempre muito correto na sua postura. Quem não tem o sonho de jogar com o ídolo? Ele pediu para conversar comigo. Vamos ver como vai se desenrolar aí. Se vai ou não vai — explicou Gaules.

Kelvin, destaque da equipe G3X, presidida pelo streamer Gaules, é considerado um dos melhores do mundo na modalidade. Ele marcou 19 gols em apenas cinco jogos na Kings World Cup Nations, incluindo cinco na final, e foi eleito o melhor jogador do torneio. Sua qualidade técnica chamou a atenção de Neymar, que entrou em contato diretamente para convencê-lo a jogar pelo Santos.

continua após a publicidade

Apesar do desejo do astro brasileiro, a negociação não será simples. Além da incerteza do próprio clube sobre novas contratações no primeiro semestre, Kelvin tem outras opções na mesa.

— Tem um lado do K9, que já se machucou muito com falsas promessas. Está tomando decisão. Além disso, Jake Paul chegou numa proposta lunática, agressiva, para fazer tudo balançar. Neste momento, a situação está entre permanecer no G3X no coração, ir jogar no Santos, no futebol tradicional ou ir fazer fortuna nos Estados Unidos — completou Gaules.

continua após a publicidade

Se fechar com o Santos, Kelvin terá a concorrência de Tiquinho Soares, atual titular da posição. ALém dele, o Peixe acabou de contratar Deivid Washington, que voltou ao clube por empréstimo até o fim do ano. E Pedro Caixinha ainda tem à disposição Luca Meireles, cria das categorias de base do Santos.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Natural de Minas Gerais, Kelvin sonhava em se tornar jogador profissional e passou pelas categorias de base do Cruzeiro e do Milan-ITA. No entanto, foi no Fut7 que ele ganhou notoriedade. Em 2021, foi eleito o melhor do mundo na modalidade e chegou a treinar com o time profissional do Grêmio em 2023, mas não recebeu oportunidades de Renato Gaúcho.