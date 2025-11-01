Neymar volta a campo pelo Santos depois de 48 dias afastado por lesão

O atacante Neymar ganhou alguns minutos em campo na tarde deste sábado (1), no empate do Santos por 1 a 1 diante do Fortaleza, na Vila Belmiro.

O camisa 10 não atuava desde o dia 14 de setembro, quando o Peixe também empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dias depois, o clube confirmou a terceira lesão de Neymar na temporada, uma contusão de grau 2 no reto femoral da coxa direita. Durante o período de recuperação, o atacante acompanhou o time de perto: esteve presente em diversas partidas ao lado da família, prestigiou o elenco e participou de conversas no vestiário, orientando os companheiros.

O jogador ficou fora de sete jogos: São Paulo (C), Red Bull Bragantino (F), Grêmio (C), Ceará (F), Corinthians (C), Vitória (C) e Botafogo (F). Nesse intervalo, o Santos conquistou apenas duas vitórias.

Neymar chegando no vestiário do Santos para duelo contra o Fortaleza, na Vila Belmiro. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Neymar foi ovacionado pela torcida em diversos momentos: no aquecimento, na exibição da escalação no telão e, principalmente, ao entrar em campo no segundo tempo.

Visivelmente, o camisa 10 deu mais qualidade ao time. O técnico Juan Pablo Vojvoda destacou que o jogador "sente" a camisa do Santos e, com sua experiência, ajuda a aliviar a pressão sobre os companheiros.

O treinador argentino afirmou que ainda não há uma definição sobre a presença de Neymar no clássico da próxima quinta-feira (6), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, e que a decisão será tomada após conversas com o atleta.

O elenco santista ganhou folga neste domingo (2) e retorna aos treinos na segunda-feira (3), no CT Rei Pelé. Depois do duelo com o Palmeiras, o Peixe enfrentará o Flamengo, no Maracanã, e voltará a encarar o Verdão em uma partida atrasada, desta vez na Vila Belmiro.

Neymar em 2025:

Jogos do Santos com o Neymar em campo:

CAMPEONATO PAULISTA:

7ª rodada - 05.02 - Santos 1 x 1 Botafogo-SP - Vila Belmiro - gol: Tiquinho Soares (reserva)

8ª rodada - 09.02 - Novorizontino 0 x 0 Santos - Jorge Ismael de Biasi (titular)

9ª rodada - 12.02 - Corinthians 2 x 1 Santos - Neo Química Arena - gol: Guilherme (titular)

10ª rodada - 16.02 - Santos 3 x 1 Água Santa - Vila Belmiro - gols: Neymar, Thaciano e Guilherme (titular)

11ª rodada - 19.02 - Santos 3 x 0 Noroeste - Vila Belmiro - gols: Guilherme, Tiquinho e Thcacino (titular)

12ª rodada - 23.02 - Inter de Limeira 0 x 3 Santos - Major Levy Sobrinho - gols: Tiquinho (2x) e Neymar (titular)

quartas - 02.03 - Santos 2 x 0 Red Bull Bragantino - Vila Belmiro - gols: Neymar e João Schmidt (titular)

CAMPEONATO BRASILEIRO:

3ª rodada - 13.04 - Fluminense 1 x 0 Santos - Maracanã (reserva)

4ª rodada - 16.04 - Santos 2 x 0 Atlético-MG - Vila Belmiro - gols: Zé Ivaldo e Barreal (titular)

10ª rodada - 25.05 - Vitória 0 x 1 Santos - Barradão - gol: Guilherme (reserva)

11ª rodada - 01.06 - Santos 0 x 1 Botafogo - Vila Belmiro - (titular)

14ª rodada - 16.07 - Santos 1 x 0 Flamengo - gol: Neymar (titular)

15ª rodada - 19.07 - Mirassol 3 x 0 Santos - Maião (titular)

16ª rodada - 23.07 - Santos 1 x 2 Internacional - Vila Belmiro - gol: Barreal (titular)

17º rodada - 26.07 - Sport 2 x 2 Santos - Ilha do Retiro - gols: Bontempo e Basso (titular)

18ª rodada - 04.08 - Santos 3 x 1 Juventude - Morumbis - gols: Neymar (2x) e Barreal (titular)

19ª rodada - 10.08 - Cruzeiro 1 x 2 Santos - Mineirão - gols: Guilherme e Caballejo (titular)

20ª rodada - 17.08 - Santos 0 x 6 Vasco - Morumbis - (titular)

22ª rodada - 31.08 - Santos 0 x 0 Fluminense - Vila Belmiro (titular)

23ª rodada - 14.09 - Atlético-MG 1 x 1 Santos - Arena MRV - gol: Tiquinho Soares (titular)

31ª rodada - 01.11 - Santos 1 x 1 Fortaleza - Vila Belmiro - gol: contra

Obs. 13ª rodada - adiada e remarcada para o dia 15.11 - Santos x Palmeiras - Vila Belmiro - 21h30

AMISTOSO:

28.05 - Santos 1 x 3 RB Leipzig - Cícero de Souza Marques - gol: Hyan (titular)

10.07 - Desportiva Ferroviária 1 x 3 Santos - Kléber Andrade - gols: Neymar, Pituca e Guilherme (titular)

COPA DO BRASIL:

terceira fase - volta - CRB 1 (5) x (4)1 Santos - Rei Pelé - (reserva)

Jogos do Santos sem o Neymar em campo:

CAMPEONATO PAULISTA:

1ª rodada - 16.01 - Santos 2 x 1 Mirassol - Vila Belmiro - gols: Guilherme (2x)

2ª rodada - 19.01 - Ponte Preta 1 x 1 Santos - Estádio Moisés Lucarelli - gol: Guilherme

3ª rodada - 22.01 - Santos 1 x 2 Palmeiras - Vila Belmiro - gol: Guilherme

4ª rodada - 25.01 - Velo Clube 2 x 1 Santos - Benitão - gol: Léo Godoy

5ª rodada - 29.01 - São Bernardo 3 x 1 Santos - Primeiro de Maio - gol: Guilherme

6ª rodada - 01.02 - Santos 3 x 1 São Paulo - Vila Belmiro - gols: Guilherme (2x) e Bontempo

semi - 09.03 - Corinthians 2 x 1 Santos - Neo Química Arena - gol Tiquinho

AMISTOSOS:

16.03 - Coritiba 1 x 4 Santos - Couto Pereira - gols: Tiquinho (2x), Zé Ivaldo e Deivid Washington

CAMPEONATO BRASILEIRO:

1ª rodada - 30.03 - Vasco 2 x 1 Santos - São Januário - gol: Barreal

2ª rodada - 06.04 - Santos 2 x 2 Bahia - Fonte Nova - gols: Thaciano e Diego Pituca

5ª rodada - 20.04 - São Paulo 2 x 1 Santos - Morumbis - gol: Tiquinho Soares

6ª rodada - 27.04 - Santos 1 x 2 Red Bull Bragantino - gol: Deivid Washington

7ª rodada - 04.05 - Grêmio 1 x 0 Santos - Arena do Grêmio

8ª rodada - 12.05 - Santos 0 x 0 Ceará - Allianz Parque

9ª rodada - 18.05 - Corinthians 1 x 0 Santos - Neo Química Arena

12ª rodada - 12.06 - Fortaleza 2 x 3 Santos - Castelão - gols: contra, Barreal e Guilherme (suspenso)

21ª rodada - 24.08 - Bahia 2 x 0 Santos - Fonte Nova (suspenso)

24ª rodada - 21.09 - Santos 1 x 0 São Paulo - gol: Guilherme

25ª rodada - 28.09 - Red Bull Bragantino 2 x 2 Santos - gols: Lautaro Díaz e Barreal

26ª rodada - 01.10 - Santos 1 x 1 Grêmio - Vila Belmiro - gol: Lautaro Díaz

27ª rodada - 05.10 - Ceará 3 x 0 Santos - Castelão

28ª rodada - 15.10 - Santos 3 x 1 Corinthians - Vila Belmiro - gols: Zé Rafael, Barreal e Rollheiser

29ª rodada - 20.10 - Santos x 1 Vitória - Vila Belmiro

30ª rodada - 26.10 - Botafogo 2 x 2 Santos - Nilton Santos - gols: Souza e Barreal

COPA DO BRASIL:

terceira fase - ida - Santos 1 x 1 CRB - Vila Belmiro - gol: Rollheiser

Números do Santos nesta temporada:

MANDANTE: 23 JOGOS - 10 VITÓRIAS - 7 EMPATES - 6 DERROTAS

VISITANTE: 26 JOGOS - 6 VITÓRIAS - 7 EMPATES - 13 DERROTAS

TOTAL: 49 JOGOS - 16 VITÓRIAS - 14 EMPATES - 19 DERROTAS