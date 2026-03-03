Elano é apresentado como gerente da base, explica função e situação de Robinho Jr.

O ídolo do Santos, Elano Blumer, foi apresentado oficialmente nesta terça-feira (3), no CT Rei Pelé, como novo gerente de futebol de base do clube. Anteriormente, o ex-jogador trabalhava no Guarani, em Campinas, no interior de São Paulo.

continua após a publicidade

O "Coringa da Vila" se aposentou em 2016, ano do último título relevante do Peixe no cenário nacional: o Campeonato Paulista. Naquela conquista, esteve ao lado de Gabriel Barbosa, que retornou nesta temporada para iniciar sua terceira passagem pelo time da Baixada Santista.

Elano ressaltou que ainda está traçando um diagnóstico sobre o que precisa ser aprimorado, mas destacou que a estrutura das categorias de base evoluiu. O espaço foi completamente reformulado no meio do ano passado com a ajuda do pai de Neymar. A melhoria foi um pedido de Léo Bastos, também ex-jogador do Santos e parceiro de Elano, que atualmente atua no setor de transição da base para o profissional.

continua após a publicidade

— Cheguei no domingo e acompanhei o jogo do Sub-20. Estou há dois dias praticamente trancado em uma sala, entendendo os processos que já estão em andamento. Ajustar uma coisa ou outra faz parte. O Santos tem uma infraestrutura melhor, com a ajuda do Neymar, do Léo e do Marcelo Teixeira. O que faz falta não é o que já existe, porque está bem estruturado. Talvez um campo a mais ajudasse a desafogar. Ainda não consigo dar um diagnóstico definitivo, mas minha intenção é melhorar. A estrutura atual é boa e pode evoluir ainda mais. Conheço o clube há muito tempo e sei que a mão de obra é qualificada. A ideia é fazer um diagnóstico geral e valorizar o principal, que são as pessoas - afirmou.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Elano tem contrato com o Santos até o final do ano como gerente da base. (Foto: Mauricio de Souza/ Agif/Gazeta Press)

Nascido em Iracemápolis (SP), Elano chegou ao Santos em 2001 para se tornar um Menino da Vila. Contratado para as categorias de base depois de chamar atenção no interior paulista, ele rapidamente ascendeu à equipe profissional para conquistar o bicampeonato brasileiro em 2002 e 2004, como parte de um elenco repleto de jovens talentos que marcaram época. Durante sua segunda passagem pelo Peixe, em 2011, fez parte de outra das maiores gerações da base santista, na conquista da terceira Libertadores.

continua após a publicidade

A situação de Robinho Jr:

Elano evitou comentar a situação do atacante Robinho Jr., que não foi relacionado para os dois últimos jogos da equipe profissional por opção do técnico Juan Pablo Vojvoda.

O jogador chegou a aparecer na lista de relacionados para o duelo entre o Santos e o Cruzeiro, pelo Brasileirão Sub-20, no último domingo (1º), mas não entrou em campo por decisão de seu estafe, que entende que o atleta não está mais em processo de transição. Além disso, os representantes negaram ter recebido qualquer contato do clube para tratar de uma possível renovação contratual.

— Não posso interferir em uma situação da qual não faço parte. Hoje ele integra o elenco profissional. Não consigo apontar se há certo ou errado nesse caso. Posso responder apenas pela base. Não tenho posição sobre isso e seria antiético opinar. O que posso falar diz respeito ao que está na minha alçada. No que eu puder ajudar, inclusive com a mãe, a Vivian, estou à disposição. Gosto muito dele e do irmão, peguei no colo. Tenho grande respeito. Ele faz parte do elenco profissional - concluiu.