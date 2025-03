Saiba a expectativa do Santos em contar com Neymar na estreia do Brasileirão

Há 21 dias de fora dos gramados, Neymar segue se recuperando de uma lesão na posterior da coxa esquerda, no CT Rei Pelé.

O Santos estreia no Campeonato Brasileiro será apenas no dia 30 de março, contra o Vasco, às 18h30, em São Januário.

No treino do último sábado (21), o camisa 10 não estava usando a proteção na coxa ao realizar os exercícios de transição no gramado.

O Peixe deve contar com o atacante na estreia do Brasileirão. Até aqui, Neymar soma sete partidas e seis participações diretas em gols.

Após o retorno à Baixada Santista, o jogador estava aumentando a minutagem em campo progressivamente já que vinha de uma grave lesão no joelho esquerdo que o tirou de combate por um ano. Pela Seleção, não atua desde outubro de 2023, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Relembre a lesão de Neymar:

O atacante do Santos sentiu a lesão no dia 2 de março, durante o jogo entre Santos e Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Após o jogo, o capitão santista disse que foi substituído para ser poupado. No entanto, ele não esteve em campo na derrota para o Corinthians na semifinal e foi cortado da convocação da Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

A decisão foi tomada em conjunto com o Departamento Médico do Santos e da Seleção. Segundo o atacante, a escolha de se preservar teve como objetivo acelerar a recuperação da lesão.

Durante a participação do Alvinegro em um amistoso diante do Coritiba, no último domingo (09), no Couto Pereira, Neymar também não esteve em campo, mas em entrevista no gramado garantiu que estaria recuperado para a estreia do Brasileirão.