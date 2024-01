A ida de Rodrigo Cezar ao Grêmio tinha relação com a chegada do atacante Guilherme Augusto, atacante que pertence ao Imortal mas estava emprestado ao Fortaleza. Reintegrado ao elenco Sub-20 do Santos após o negócio melar, Rodrigo Cezar está com o grupo no hotel em que a equipe se concentra e aguarda ser relacionado para estrear na Copinha.