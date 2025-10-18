Escalação: com desfalque, Vojvoda comanda treino tático no Santos

O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou o penúltimo treino do Santos de olho no confronto diante do Vitória, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para segunda-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O comandante realizou um treino tático com boa parte do elenco à disposição. Alexis Duarte, que retornou da Seleção do Paraguai, esteve em campo, assim como Thaciano, que se recuperou de dores no tornozelo.

Por outro lado, o volante Tomás Rincón segue como dúvida. Ele permanece em transição física após um edema muscular na panturrilha esquerda.

Entre os desfalques certos, o volante João Schmitd, suspenso, e Neymar, que não poderá jogar por causa de uma lesão na coxa direita.

O provável Santos é formado por: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guiherme e Lautaro Díaz.

Situação de Santos e Vitória no Brasileirão

O duelo entre os clubes promete agitar a rodada do Brasileirão, já que ambos lutam para se afastar da zona de rebaixamento.

Com 31 pontos em 27 jogos, o Santos ocupa a 16ª posição, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento. O Peixe venceu oito partidas, empatou sete e perdeu doze, marcando 28 gols e sofrendo 39, o que resulta em um saldo negativo de 11.

Já o Vitória enfrenta uma situação ainda mais delicada na competição. Com 28 pontos em 28 partidas, ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento. O time conquistou seis vitórias, dez empates e sofreu doze derrotas, tendo marcado 26 gols e sofrido 43, apresentando um saldo negativo de 17.