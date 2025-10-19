Desfalques abrem dúvida no meio-campo do Santos para encarar o Vitória

O técnico Juan Pablo Vojvoda se prepara para o importante duelo diante do Vitória, nesta segunda-feira (20), às 21h30, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Vindo de vitória no clássico, o treinador ainda precisa definir a formação do meio-campo do Santos.

O argentino não poderá contar com João Schmidt, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O reserva imediato, o volante Tomás Rincón, é dúvida. O venezuelano não participou do penúltimo treino antes do confronto e segue em transição física após um edema muscular na panturrilha esquerda.

Sem os jogadores, Vojvoda avalia alternativas. A entrada natural seria de Willian Arão, que atua na posição, mas pouco jogou na temporada. O volante ficou quase três meses afastado após sofrer uma lesão logo na estreia diante do Flamengo.

Desde sua chegada ao Santos, Arão disputou apenas dois jogos: contra o Flamengo, permanecendo em campo por um minuto (mais acréscimos), e contra o Corinthians, quando atuou por quatro minutos (mais acréscimos).

O treinador também pode optar por Gabriel Bontempo, que se recuperou de uma lesão grau 2 na coxa direita e voltou a jogar contra o Corinthians. Nesse caso, a tendência é que Zé Rafael seja recuado para atuar como primeiro volante.

Outra possibilidade é contar com Victor Hugo, novamente com Zé Rafael na função de primeiro volante. O meio-campista, que chegou recentemente ao Santos, perdeu alguns jogos devido a uma lesão no músculo adutor da coxa direita e soma três partidas pelo clube.

A expectativa é que Vojvoda defina a equipe que entrará em campo neste sábado (19), durante treino realizado pela manhã.

O provável Santos é formado por: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão (Bontempo ou Victor Hugo), Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Situação de Santos e Vitória no Brasileirão

O duelo entre os clubes promete agitar a rodada do Brasileirão, já que ambos lutam para se afastar da zona de rebaixamento.

Com 31 pontos em 27 jogos, o Santos ocupa a 16ª posição, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento. O Peixe venceu oito partidas, empatou sete e perdeu doze, marcando 28 gols e sofrendo 39, o que resulta em um saldo negativo de 11.

Já o Vitória enfrenta uma situação ainda mais delicada na competição. Com 28 pontos em 28 partidas, ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento. O time conquistou seis vitórias, dez empates e sofreu doze derrotas, tendo marcado 26 gols e sofrido 43, apresentando um saldo negativo de 17.