Mercado da Bola: Santos apresenta oficialmente dois reforços para a defesa

Os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão foram apresentados oficialmente como novos jogadores do Santos. Os reforços vestiram a camisa do Peixe em evento no CT Rei Pelé, na tarde desta terça-feira (14). As contratações fazem parte da reformulação do alvinegro para a próxima temporada.

Além dos zagueiros, o Santos também já anunciou oficialmente as contratações do treinador português Pedro Caixinha, o meia Thaciano e o lateral-esquerdo argentino Leo Godoy. O Peixe espera acertar detalhes contratuais para assinar um acordo por Tiquinho Soares, atacante que brilhou pelo Botafogo nas últimas temporadas.

Ao lado de Clodoaldo, ídolo do Peixe e campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1970, os jogadores destacaram a felicidade de vestir a camisa do Santos, valorizaram a história do clube e disseram estar ansiosos pela estreia.

Zé Ivaldo

O zagueiro de 27 anos defendeu o Cruzeiro na última temporada. O jogador chega ao Santos por empréstimo com acordo vínculo válido até o dia 31 de dezembro de 2025. Na última temporada, o reforço do Peixe atuou em 50 partidas e marcou quatro gols.

— Fiquei feliz, saí de um grande clube e vim para outro. Qualquer jogador sonha em vestir a camisa do Santos, é um clube gigante, então vim com a maior felicidade, disposição para estrear logo, ajudar meus companheiros, ver a Vila Belmiro lotada, dar o meu máximo. Estou muito ansioso, muito contente, minha família está feliz. Meu filho está muito feliz, ele sempre fala 'agora eu vou ser um Menino da Vila' — disse o jogador.

(Foto: Reprodução/Santos TV)

Luisão

Revelado pelo Novorizontino, o zagueiro de 21 anos defendeu o clube na última temporada, quando a equipe terminou na quinta colocação da Série B. O jogador foi um dos pilares da campanha do time, que por pouco não subiu para a primeira divisão nacional. Ao todo, foram 41 jogos e três gols na última temporada.

— Para mim também foi uma imensa felicidade, é o sonho de qualquer atleta vestir essa camisa, representar esse clube de tanta história, então fiquei muito feliz. Eu soube do interesse no final da Série B e continuei trabalhando da mesma forma para terminar bem a temporada, manter o interesse do Santos, e acontecer o que aconteceu. Estou ansioso para representar a camisa santista — falou o defensor