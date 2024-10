Presidente do Santos sai em defesa de Carille e pede apoio da torcida

Marcelo Teixeira sai em defesa de Carille (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)







Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 03/10/2024 - 05:30 • São Paulo (SP)

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, aproveitou a entrevista coletiva desta quarta-feira (2), em que anunciou o acordo para a construção do novo estádio do clube, para sair em defesa do técnico Fábio Carille. Mesmo com o Peixe ocupando o segundo lugar na tabela da Série B do Brasileirão e contando com uma série de oito jogos sem perder, o comandante da equipe segue sendo hostilizado pelo torcida.

No último sábado (28), ele foi vaiado ao subir ao gramado para o início do jogo contra o Operário e ao término da partida, mesmo a equipe tendo vencido e assumido a liderança do campeonato temporariamente. Carille, inclusive, optou por não conceder entrevista e enviou seu auxiliar, Leandro da Silva, para responder aos questionamentos da imprensa.

Nesta quarta (2), Marcelo Teixeira chegou a apresentar uma planilha com o aproveitamento dos técnicos que passaram pelo clube nos últimos dez anos para demonstrar que Carille vem fazendo um bom trabalho pela equipe.

Em 45 jogos, ele tem um aproveitamento de 64%, abaixo apenas de Marcelo Fernandes que, em 4 jogos como técnico do clube em 2022, teve aproveitamento de 75%, e de Dorival Junior, com 65% em 127 partidas entre 2015 e 2017.

- No nosso entendimento é de nós temos que prestigiar a comissão técnica, nós temos que estar ao lado deles e dos nossos jogadores. Nesse último jogo, onde nós percebemos um certo avanço na atuação da equipe, distante daquilo que talvez todos queremos, mas já há uma certa reação. Estamos a sete pontos de distância do quinto colocado. Então, o que todos nós precisamos agora? Do apoio, da união dos torcedores. Faltam nove jogos para terminarmos esse campeonato - pediu o dirigente.

– Estamos tentando tirar o Santos dessa situação e nos esforçando para alcançar esse objetivo. Pedimos ao torcedor que esteja ao lado do time. Estarmos numa pressão positiva para alcançar o objetivo do ano. Em 2025 será diferente. Da forma como assumimos, com o time comprometido financeiramente de forma grave. É uma realidade. Temos que buscar soluções. Elas estão sendo resolvidas. Tudo está acontecendo no seu devido momento e o Santos terá condições de ser protagonista de um Campeonato Paulista e de um Brasileiro da Série A – afirmou.

O Santos se prepara para encarar o Goiás na Serrinha, na segunda-feira (7), às 21h. A equipe tem 53 pontos e está a apenas um ponto de distância do líder Novorizontino, que tem 54.