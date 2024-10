Reta final da Série B tem surpresas e gigantes ameaçados; confira

Escobar em Santos x Novorizontino, na Vila Belmiro, pela Sperie B do Campeonato Brasileiro (Foto: Abner Dourado/AGIF)







03/10/2024

A Série B do Campeonato Brasileiro está chegando na reta final com um cenário que traz algumas surpresas tanto sobre os times que lutam para subirem para a Série A em 2025, quanto sobre o times que correm sérios riscos de cair para a Série C.

Se em um primeiro momento, a aposta era de que times como Santos, Sport, Goiás, Chapecoense, Ceará, Ponte Preta e América-MG, saíssem na frente na briga para retornar à elite do futebol brasileiro, a realidade mostrou outro contrário.

Faltando nove rodas para o fim do campeonato, o G-4 é formado por Novorizontino, Santos, Sport e Mirassol. Times como Ponte Preta (32 pontos), Chapecoense (34 pontos) e Goiás (38 pontos) estão mais próximos ao Z-4, que hoje tem CRB (30 pontos), Brusque (29), Ituano (28) e Guarani (25).

A luta pelo acesso está apertada. Os atuais terceiro e quarto colocados do campeonato são Sport e Mirassol, com 47 pontos. Eles são seguidos de perto por Vila Nova, com 46; Ceará, com 45; e América-MG, com 44.

Sport e Mirassol estão com o mesmo número de pontos e lutam pelo acesso. (Foto: Pedro Zacchi/AGIF)

Esse G-4 já pode sofrer mudanças nessa rodada, uma vez que acontecerão dois confrontos diretos: Mirassol x Vila Nova e Sport x Ceará.

Se analisarmos as pontuações que serviram como nota de corte para o acesso nos últimos dez anos, elas variaram entre 60 e 64 pontos. Com menos de 60 pontos, ninguém conseguiu subir e, com 64 ou mais, ninguém ficou na Série B. Assim, o ideal é atingir, ao menos, os 64.

O Novorizontino está a dez pontos dessa meta. O Santos, a onze. Sport e Mirassol, a 17.

Novorizontino, Santos e Sport vêm construindo uma boa sequência de invencibilidade. O Santos não perde a oito jogos, o Sport a sete partidas e o Novorizontino, a seis. Esse retrospecto recente pode deixar o torcedor mais confiante de que essas equipes conseguirão chegar ao número mágico com mais facilidade.

Para o Santos bastaria, por exemplo, conseguir quatro vitórias nos nove jogos restantes ou três vitórias e dois empates. E, apesar de ter ainda pela frente Mirassol e Sport, que lutam na parte de cima da tabela, o Peixe vai enfrentar nessa reta final, majoritariamente, equipes que estão do meio da tabela para baixo.