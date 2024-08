Pretendido por clubes da Série A, atacante sela permanência no Santos

Jogadores do Santos durante entrada em campo para partida contra o Sport no estadio Vila Belmiro pelo campeonato Brasileiro B 2024. Foto: Abner Dourado/AGIF







Publicada em 09/08/2024

O Santos resolveu, nos últimos dias, a situação do atacante Pedrinho, que estava de saída do clube. O jogador chegou a ficar de fora do empate entre o Peixe o Sport, na última sexta-feira, mas deve permanecer no clube. O atleta atuou em 11 dos 19 jogos do Santos na Série B e fez dois gols.

O principal interessado no futebol de Pedrinho era Vagner Mancini, que chegou a convidar o atleta para reforçar o Atlético-GO. As tratativas não avançaram por conta da saída do treinador do Dragão. Outro interessado era o Cuiabá, mas não houve proposta oficial.

Na última terça-feira (6), Pedrinho se reuniu com o elenco e aparou as arestas. No papo, o jogador reiterou seu desejo de permanecer no Santos. Após o encontro, o camisa 7 voltou à lista de relacionados do Peixe para a partida contra o Paysandu, na próxima sexta, em Belém do Pará, na abertura do segundo turno da competição. Carille conta com o atleta.

Vale ressaltar que Pedrinho está emprestado pelo Lokomotiv Moscou, da Rússia, e renderia pouco ao Santos em uma eventual negociação.