Com a camisa azul, o Santos bate meta de vendas de uniformes no primeiro semestre

Impulsionado pelo sucesso da camisa azul turquesa, o Santos bateu a meta de vendas de uniformes para este ano ainda no primeiro semestre, ao lado da Umbro.

Neste ano, o Peixe já vendeu mais de 240 mil camisas para o varejo e, por ter alcançado esse número, receberá um bônus milionário, previsto em contrato com a fornecedora de materiais.

A projeção de vendas é semelhante à do ano em que o Peixe foi campeão da Libertadores.

— Santos e Umbro, em tempo recorde, juntaram forças para fazer este lançamento e criar este modelo que é um sucesso. O uniforme presta uma homenagem ao ano de 2012, que remete à primeira passagem de Neymar Jr. pelo Santos e traz uma lembrança muito positiva ao torcedor santista — disse o presidente Marcelo Teixeira.

Os preços da camisa azul variam entre R$ 379,99 para a versão torcedor e R$ 549,99 na versão jogador. (Foto: Divulgação/ Santos)

Na Netshoes, a peça está entre as três camisas de time mais vendidas da história da companhia, que era patrocinadora do time e tinha seu logotipo estampado na manga.

Durante os cinco primeiros dias de venda, o número de novos usuários cresceu 124% em comparação com o restante do mês de maio.

Com alguns modelos e tamanhos já esgotados, as camisas estão disponíveis nas lojas do Santos e no e-commerce do clube e da Umbro.

Os preços variam de R$ 379,99, na versão torcedor, a R$ 549,99, na versão jogador, com entrega prevista para as próximas semanas. Clique aqui para comprar.

Relembre o histórico da camisa azul turquesa:

O uniforme foi apresentado pela primeira vez na festa de centenário do Peixe, em abril de 2012, na Vila Belmiro. Neste período, a parceira de material esportivo era a Nike. A ideia da escolha da tonalidade era representar a herança colonial e portuária da cidade e as cores da famosa fonte de Itororó, que fica na entrada de Monte Serrat, um dos principais pontos turísticos da cidade.

Na gola interna, a camisa tem uma frase especial estampada: 'Menino da Vila desde 1912'. A fonte da letra, inspirada nos carimbos que identificam os contêineres do porto de Santos, e os patrocinadores foram modificadas para a tonalidade preta.

Na época, a camisa estava à venda na versão dos jogadores por R$259,90 e na linha de torcedor por R$199,90. Neymar utilizava a camisa 11 no elenco santista.