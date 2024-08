Paysandu x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série B

Foto: Abner Dourado/AGIF







Publicada em 09/08/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro • Atualizada em 09/08/2024 - 10:41

Paysandu e Santos se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 20h (de Brasília), no Estádio Curuzu, em Belém (PA), em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão Série B. O jogo terá transmissão ao vivo do Premiere (clique para assinar e assistir aos jogos do Premiere no Globoplay).

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Paysandu e Santos (onde assistir, horário, local e arbitragem).

✅ FICHA TÉCNICA

Paysandu x Santos

Brasileirão Série B - 20ª rodada

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 9 de agosto de 2024, às 20h

📍 Local: Curuzu, em Belém (PA)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Denis Da Silva Ribeiro Serafim (AL)

🚩 Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Rondinelle Dos Santos Tavares (AL)

📺 VAR: Paulo Renato Moreira Da Silva Coelho (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

PAYSANDU (Técnico: Hélio dos Anjos)

Diogo Silva; Edilson, Quintana, Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela e Cazares; Jean Dias, Paulinho Bóia e Ruan Ribeiro.

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira, João Basso, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch.