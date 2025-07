Amistoso do Santos no Norte? O que sabemos sobre o assunto

O Santos procura uma equipe para realizar um amistoso na semana que vem, em São Paulo, como parte da preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. Ainda não há um time fechado para a partida.

O Peixe deu duas semanas de férias aos atletas depois da pausa da competição para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

A equipe da Baixada Santista retomou os trabalhos no dia 27 de junho, no CT Rei Pelé. Desde então, realiza atividades alternadas em um e dois períodos.

O Peixe promoveu dois amistosos nesta temporada, contra o Coritiba e o RB Leipzig, da Alemanha. Em ambos, Neymar era o garoto-propaganda, mas, diante do Coxa, estava lesionado e não atuou.

A ideia do Alvinegro é dar rodagem aos jogadores, além de testar Neymar, que se recuperou recentemente da segunda lesão na posterior da coxa esquerda. Ele tem apenas 12 partidas com a camisa 10 desde o retorno. O capitão renovou contrato até o fim desta temporada.

O Fluminense tentou a contratação pontual do craque santista para a disputa do Mundial, mas o jogador entendeu que era o momento de se preservar e recusou o convite.

O Alvinegro cogitou a ideia de jogar contra o Remo, no Mangueirão, na semana que vem, mas os valores e a logística não contribuíram para o fechamento do negócio.

Santos jogou amistoso diante do Coritiba antes do início do Campeonato Brasileiro. (Foto: Robson Mafra/AGIF)

A retomada do Campeonato Brasileiro:

O Santos venceu o Fortaleza de virada por 3 a 2 antes da pausa do Campeonato Brasileiro para o Mundial e conseguiu apaziguar a crise ao deixar a zona do rebaixamento.

O retorno está marcado para o final de semana do dia 12 de junho, contra o Palmeiras, na Vila Belmiro. No entanto, o time Alviverde joga pelo torneio nos Estados Unidos nesta sexta-feira (04), às 22h (de Brasília), contra o Chelsea, pelas quartas de final.

Caso avance, o time de Abel Ferreira não vai jogar o clássico pelo Brasileirão na data prevista. Então, o Peixe corre o risco também de ficar sem entrar em campo até o dia 16 de julho, quando enfrenta o Flamengo, em casa.

O técnico Cléber Xavier disse, em entrevista recente ao programa Domingo Esportivo, da TV Santa Cecília, que preferia focar na preparação da equipe santista na capital paulista.

No começo do ano, ainda sob o comando do técnico Pedro Caixinha e do CEO Pedro Martins, o Santos cancelou, de última hora, a participação na Orlando Cup, nos Estados Unidos. A direção santista ainda tem interesse em realizar uma participação em um torneio no exterior para aprimorar a internacionalização da marca.