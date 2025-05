Gabriel Brazão demonstra preocupação com o Santos: ‘Temos que começar a vencer’

O Santos empatou com o CRB por 1 a 1, na última quinta-feira (01), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Rollheiser marcou o gol do Peixe no jogo.

Após a partida, a torcida do Alvinegro protestou contra a postura do time em campo e também fez duras críticas ao presidente Marcelo Teixeira.

➡️ Torcida do Santos entra em confronto com a Polícia Militar após duelo pela Copa do Brasil

O duelo marcou a estreia de Cléber Xavier como novo técnico do Santos. Ele assinou contrato válido por um ano.

O goleiro Gabriel Brazão fez grandes defesas ao longo da partida evitando uma virada da equipe adversária. Além disso, defendeu um pênalti evitando mais uma derrota em casa.

-Agradeço ao Rogério Maia, nosso treinador de goleiros. Não era o resultado que gostaríamos, mas ainda temos mais 90 minutos. Agora é trabalhar, pois teremos um grande jogo no domingo contra a forte equipe do Grêmio. É um trabalho que está apenas começando, mas precisamos começar a vencer, principalmente na Vila Belmiro e com o apoio do nosso torcedor. Sabemos que contamos com uma comissão muito qualificada e vamos trabalhar firme para que isso aconteça o mais rápido possível. Eu não conhecia o batedor do pênalti, mas fui pelo feeling (intuição)" — explicou o goleiro

➡️ Cléber Xavier lamenta empate na estreia do Santos pela Copa do Brasil

Gabriel Brazão defende pênalti contra o CRB pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

O que vem pela frente:

O Santos encara o Grêmio no próximo domingo (04), às 16h, em Porto Alegre, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe acumula apenas uma vitória em seis jogos na competição.

O duelo de volta pela Copa do Brasil está marcado para o dia 22 de maio, no Rei Pelé (AL), às 21h30 (de Brasília). Quem vencer o jogo, avança para as oitavas de final. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. A equipe classificada ganha R$ 2.315.250.