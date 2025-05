O empate do Santos diante do CRB por 1 a 1, nesta quinta-feira (1º), pela Copa do Brasil, causou grande tumulto dentro e fora da Vila Belmiro. Um torcedor estrangeiro do clube, André Østgaard, conhecido como “Noruega”, divulgou relatos nas redes sociais sobre o acontecimento.

Ao fim da partida, os torcedores vaiaram os jogadores e o presidente do clube, Marcelo Teixeira. Muitos permaneceram nas arquibancadas para protestar na entrada dos vestiários e da sala de imprensa.

Diante do ambiente hostil, a Polícia Militar decidiu intervir, e o confronto teve início na saída do portão principal, estendendo-se pelos arredores da Vila Belmiro. Com o uso de gás de pimenta, muitos torcedores passaram mal — alguns acompanhados de suas famílias, inclusive com crianças.

- O que houve ontem com a família não tá certo [...] Eu vi policiais em cavalos batendo em cima de qualquer pessoa que eles viessem. Sem ter feito nada. Atirando borracha. Mulheres grávidas, pais com bebê no colo, crianças 3, 10 anos chorando, correndo de medo, caindo no chão. Gás de pimenta nos olhos, gente vomitando. Sem ter feito nada. Lá no Canal 2, esses policiais que só queriam briga, gritou pra geral pular no Canal. O negócio estava feio. A polícia está lá para proteger, não atacar quem tá curtindo o futebol com a família. Uma grande vergonha - disse.

O que houve ontem com a família não tá certo. Eu comprei um ursinho pra minha filha, aí logo depois caiu uma bomba de gás lá de lado. Aí começou a merda. Eu vi policiais em cavalos batendo em cima de qualquer pessoa que eles vi. Sem ter feito nada. Atirando borracha. Mulheres… pic.twitter.com/aKVBCWkZLv — André 'Noruega' Østgaard (@AndreOstgaard) May 2, 2025

- O que eu vivi depois do jogo do Santos ontem é nada menos que um escândalo. Comigo deu tudo certo, e felizmente minha família decidiu ficar em casa no último momento. Outros não tiveram a mesma sorte. Crianças com gás lacrimogêneo nos olhos. Uma mulher gritava que estava grávida, a polícia gritava que ela tinha que pular no Canal. Escândalo - completou.

Dentro da Vila Belmiro, um grupo ainda tentou invadir a sala de imprensa, mas foi contido pela porta de vidro e pela atuação dos seguranças.

Também foi possível identificar um vidro quebrado entre o setor da cativa e as arquibancadas destinadas às torcidas organizadas. Um torcedor, ao tentar sair da confusão, quebrou o vidro para que sua família pudesse escapar ilesa do tumulto.

A confusão também alcançou o quarto andar, onde está localizado o camarote da presidência. Marcelo Teixeira deixou o local sem conceder declarações à imprensa.

Torcedor ilustre visita elenco do Santos no CT Rei Pelé com a família. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Sobre o torcedor

André Østgaard conheceu o Peixe em 2003, durante visita a um tio brasileiro que mora em Itu, no interior de São Paulo. Porém, foi em 2011 que se apaixonou de vez pelo Alvinegro ao assistir à campanha do título da Libertadores.

Ele mora em Knapstad, um vilarejo com pouco mais de mil habitantes na Noruega. Pode parecer que se trata de algum brasileiro que se mudou para o país nórdico — mas não. André Østgaard nasceu e foi criado na pequena vila norueguesa, e se apaixonou pelo Santos estando a mais de 10 mil quilômetros de distância da Vila Belmiro.

De férias, André ‘Noruega’, como é conhecido pelos santistas na internet, permanecerá no Brasil até o próximo dia 4 de maio e assistirá todos os jogos do Peixe no período. Ele também foi ao CT Rei Pelé e conheceu Neymar.