Presidente Marcelo Teixeira cobra o time do Santos: ‘Queremos resultados’

O Santos empatou por 0 a 0 com o Ceará na última segunda-feira(12), no Allianz Parque, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe segue na vice-lanterna da competição, com apenas uma vitória em oito jogos. Mesmo sob vaias, o time quebrou o recorde de público do Allianz Parque, com 35.240 torcedores.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, cobrou o elenco e também afirmou que o clássico é uma oportunidade de buscar uma reação na tabela.

-Nós queremos resultados. O elenco que o Santos tem não é para estar nessa posição. Não se trata de o presidente estar ou não preocupado — isso não interessa. O Santos precisa agir: diretoria, comissão técnica, estafe e grupo de jogadores. Não está faltando empenho, dedicação ou luta. Não interpreto a situação dessa forma. O que falta é desenvolvermos um trabalho físico e técnico melhor — e é isso que estamos fazendo agora. Precisamos dar esse respaldo, assim como a torcida deu, do início ao fim. Queremos que todos, juntos, ajudem o Santos a sair dessa situação. Não adianta eu vir aqui, dizer que estou preocupado e sair alardeando fatos. O que isso vai acrescentar? - ressaltou o dirigente na zona mista.

Marcelo Teixeira ainda disse que o clássico do próximo domingo (18), contra o Corinthians, será uma oportunidade de voltar a vencer no Brasileirão.

-É uma oportunidade única. O Corinthians joga em seu estádio e vem de uma sequência de resultados melhores, disputando competições internacionais. O Santos está em um processo de reconstrução. Mas nada melhor do que encarar um clássico, em vez de enfrentar um adversário sem a mesma tradição. Se queremos algo na disputa, mesmo com as dificuldades — como a ausência do Neymar e de outros atletas lesionados que estão retornando —, este é o momento de unir o grupo e buscar uma resposta positiva. Não para a torcida, mas para nós mesmos. Temos condições de enfrentar um adversário difícil. Vamos com a nossa camisa em busca de um resultado positivo - concluiu o empresário.

O que vem pela frente:

O Santos segue na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com 5 pontos. Tem apenas uma vitória em oito rodadas. Vasco e Juventude também estão na zona de rebaixamento, com 7 pontos. O Sport é o lanterna, com apenas 2 pontos.

O time da Baixada Santista volta a jogar na Vila Belmiro apenas no dia 1º de junho, contra o Botafogo. Antes disso, enfrenta o Corinthians no próximo domingo (18) e o Vitória no dia 25 de maio, ambos pelo Brasileirão. O jogo de volta da Copa do Brasil contra o CRB será no dia 22 de maio, no Estádio Rei Pelé.