Efeito Neymar: Santos registra o menor público do ano contra o Red Bull Bragantino

O Santos registrou no último domingo (27) o menor público e a menor renda da temporada, no duelo contra o Red Bull Bragantino. O Peixe foi derrotado por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apenas 7.679 torcedores estiveram no estádio, e a renda foi de R$ 348.835,00. A baixa presença da torcida está relacionada à ausência de Neymar em campo.

Com contrato até o dia 30 de junho, o camisa 10 acumula apenas nove partidas pelo Peixe e três gols marcados.

Nas quartas de final do Campeonato Paulista, no dia 2 de março, Neymar sofreu uma lesão na coxa esquerda que o tirou da semifinal do estadual, de dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, do amistoso contra o Coritiba, além das duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.

Neymar marcou o primeiro gol no retorno ao Santos de pênalti, diante do Água Santa. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

No retorno, o capitão santista atuou diante do Fluminense e do Atlético-MG. No entanto, contra o Galo, deixou o gramado chorando de dor. Neymar sentiu uma nova lesão na coxa esquerda, desta vez no músculo semimembranoso. Foi a terceira lesão muscular em um intervalo de seis meses.

O camisa 10 ainda não conseguiu ter uma boa sequência de jogos. Sua ausência em campo está diretamente ligada à baixa procura por ingressos nos últimos duelos em casa.

O Peixe diminuiu o preço do ticket médio contra o Massa Bruta em todos os setores, mas, mesmo assim registrou o menor público e a menor renda da temporada.

O maior público até aqui foi registrado no dia 5 de fevereiro, na reestreia de Neymar pelo Santos. No dia do aniversário de 33 anos do ídolo, 15.377 estiveram na Vila Belmiro.

Já a maior renda foi obtida nas quartas de final do Paulistão, com R$ 1.127.732,50. Na ocasião, Neymar marcou um gol e saiu de campo a prinícpio para ser poupado para a semifinal, mas, dias depois, o Peixe confirmou que ele sentiu um edema na coxa esquerda. Um exame detectou a manutenção da lesão muscular, sem ruptura de fibras.



Confira o público na Vila Belmiro em 2025:

CAMPEONATO PAULISTA

16.01 - SANTOS 2 X 1 MIRASSOL (1ª rodada)

Público: 10.379

Renda: R$ 469.972,50

22.01 - SANTOS 1 X 2 PALMEIRAS (3ª rodada)

Público: 13.910

Renda: R$ 686.482,50



01.02 - SANTOS 3 X 1 SÃO PAULO (6ª rodada)

Público: 14.268

Renda: R$ 647.143,02

*obs. O jogo ocorreu um dia depois do anúncio do retorno de Neymar.



05.02 - SANTOS 1 X 1 BOTAFOGO (SP) (7ª rodada)

Público: 15.377

Renda: R$ 696.554,45

*obs. O jogo da estreia de Neymar ocorreu no dia do aniversário de 33 anos do craque.

16.02 - SANTOS 3 X 1 ÁGUA SANTA (10ª rodada)

Público: 13.795

Renda: R$ 781.425,00

*obs. Neymar marcou o primeiro gol pelo Santos desde o retorno.

19.02 - SANTOS 3 X 0 NOROESTE (11ª rodada)

Público: 12.339

Renda: R$ 720.142,50



02.03 - SANTOS 2 X 0 RED BULL BRAGANTINO (quartas de final)

Público: 14.832

Renda: R$ 1.127.732,50

*obs. Maior renda do ano no estádio. Neymar marcou o terceiro gol pelo Santos e saiu de campo lesionado.

CAMPEONATO BRASILEIRO



06.04 - SANTOS 2 X 2 BAHIA (2ª rodada)

Público: 8.796

Renda: R$ 499.201,25

*obs. O clube anunciou de forma antecipada que Neymar não estaria relacionado para a partida por causa da recuperação da lesão

16.04 - SANTOS 2 x 0 ATLÉTICO-MG (4ª rodada)

Público: 10.360

Renda: R$ 712.568, 75

*obs. Neymar joga a primeira partida em casa no Brasileirão e se lesiona novamente



27.04 - SANTOS 1 X RED BULL BRAGANTINO (6ª rodada)

Público: 7.679

Renda: R$348.835,00

*obs. O jogo com o menor público e a menor renda até aqui da temporada