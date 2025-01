O Santos anunciou, nesta quinta-feira (2), a rede Farmácias Nissei como a nova patrocinadora do clube alvinegro para as temporadas de 2025 e 2026. A empresa estreia como patrocinadora no futebol brasileiro nesta edição do Campeonato Paulista, e o time paulista não divulgou valores de contrato com a empresa.

O logo será exposto na camisa dos atletas, na propriedade chamada “escudetto”, em ações de hospitalidade, em uniformes de treinos e viagens de atletas e staff, nas placas publicitárias do CT Rei Pelé, em backdrops de entrevistas e na sala de imprensa, no carrinho maca que transporta os jogadores que necessitam de atendimento durante as partidas e também estampará o mascote Baleião.

- Ao longo de 2024, obtivemos o apoio de grandes empresas, numa demonstração de confiança e de credibilidade. Essas parcerias são fundamentais para essa fase de reconstrução e indicam uma grande perspectiva de futuro para todos os envolvidos - disse o presidente Marcelo Teixeira.

Atualmente, o Santos tem como patrocinadores as seguintes marcas. Blaze, Canção Alimentos, Kicaldo, Placo, Zé Delivery e AQBank.