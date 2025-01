Com dois gols de Guilherme, Santos vence Mirassol na estreia do Paulistão

O Santos venceu o Mirassol por 2 a 1 nesta quinta-feira (16), na Vila Viva Sorte, na estreia das equipes no Campeonato Paulista. Guilherme marcou um gol em cada tempo para o Peixe, enquanto Iury Castilho, de pênalti, diminuiu para os visitantes.

Com o resultado, a equipe comandada por Pedro Caixinha chegou a três pontos e assumiu a vice-liderança do grupo B. Os visitantes, por sua vez, seguem zerados, ocupando a quarta colocação da chave A.

Como foi o jogo?

Com a missão de propor o jogo, o Santos dominou os minutos iniciais do confronto, levando perigo ao gol adversário com Soteldo e Guilherme. Gabriel Brazão, porém, foi o grande destaque dos primeiros 45 minutos na Vila.

O goleiro salvou o Peixe em pelo menos três oportunidades, incluindo um chute de Iury Castilho de trás do meio de campo. Após a pressão inicial, os comandados de Caixinha equilibraram as ações e marcaram nos acréscimos. Soteldo deu ótimo passe para Guilherme, que contou com o desvio da defesa para abrir o placar.

A segunda etapa começou com o Mirassol rondando a área adversária. Gabriel Brazão seguiu como destaque, segurando as investidas do rival, que se modificou após as alterações do técnico Barraco.

Resiliente, o Peixe suportou a pressão e, nos minutos finais, ampliou com novo gol de Guilherme, principal destaque ao lado do goleiro, em cobrança de falta. Iury Castilho diminuiu em cobrança de pênalti, mas não evitou a derrota do Leão.

Santos derrotou o Mirassol por 2 a 1, na Vila Viva Sorte, pela primeira rodada da fase de grupos do Paulistão (Foto: Reprodução/Santos)

O que vem por aí?

No próximo domingo (19), às 20h30 (de Brasília), o Santos enfrenta a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. No mesmo dia, às 16h (de Brasília), o Mirassol recebe o Água Santa no Estádio Campos Maia. Ambas as partidas são válidas pela segunda rodada do Paulistão.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 x 1 MIRASSOL

1ª rodada do Campeonato Paulista 2024

📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Vila Viva Sorte, em Santos (SP)

🥅 Gols: Guilherme (47'/1ºT e 41'/2ºT); Iury Castilho (51'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Escobar e Luan Peres (SAN); Neto Moura, Danielzinho e Reinaldo (MIR)

🔴 Cartão vermelho: -

Escalações

SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão, JP Chermont, João Basso (Zé Ivaldo), Luan Peres e Escobar (Souza); Rincón (João Schmidt) e Diego Pituca; Lucas Braga (Thaciano), Soteldo (Leo Godoy) e Guilherme; Wendel Silva.

MIRASSOL (Técnico: Eduardo Barroca)

Alex Muralha; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Zeca (Reinaldo); Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim (Clayson); Iury Castilho, Guilherme Pato (Negueba) e Davó (Roni).