Vila Belmiro deve ser mantida e novo estádio será na Baixada Santista

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, e o pai de Neymar esclareceram nesta segunda-feira (09) detalhes do novo estádio do clube. A ideia é que o Peixe tenha duas arenas, com a manutenção da Vila Belmiro e a construção de um novo projeto em Praia Grande, na Baixada Santista.

O pai do jogador disse, em um primeiro momento, que o novo local será na Baixada Santista. Durante o evento de inauguração do novo CT da base e do feminino, o empresário também revelou o projeto para o elenco profissional.

— A imagem do estádio é possível de acontecer. Estamos pensando primeiro no CT, pois é uma necessidade imediata. Você imagina a base do Santos neste empreendimento e agora, para o profissional, neste prazo de um ano. Isso vai acontecer. Estamos avaliando as propostas e tendo a certeza do que irá acontecer. O Marcelo está administrando isso. Não sabemos se será em Santos, na Praia Grande, mas será na Baixada Santista.

Marcelo Teixeira disse que a ideia também é ganhar receita com shows nas arenas.

— A parceria com a WTorre está em vigência. Você pode ter opções mantendo a Vila Belmiro ativa e moderna, com capacidade e uma infraestrutura que ela não possui hoje. A estrutura em Praia Grande pode ser uma extensão dos próprios eventos. Shows e eventos na Vila, podemos jogar em Praia Grande e vice-versa. A Vila também vai abrigar o feminino e a base. O Santos ganha espaço não apenas na questão de trabalho de treinamentos e divisão de base, mas opções de arrecadações com outros eventos em ambos os espaços. A ideia é ter duas arenas — afirmou o presidente do Peixe.

Vila Belmiro será mantida para abrigar jogos do profissional masculino, feminino e da base. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Neymar da Silva Santos afirmou que não só a estrutura do CT da base, do feminino e do profissional, da Vila Belmiro ou do novo estádio, necessitam de parcerias. Na opinião dele, o clube precisa ser tratado como um banco.

— Qualquer empresa e entidade não cresce sem parcerias. Uma marca que tem associada a ela o Pelé. Uma lenda viva que é o Neymar. Temos parceiros e investidores que vão usar essa infraestrutura. Isso é algo importante e se torna um modelo diferente no futebol brasileiro. Estávamos discutindo a possibilidade de apenas uma arena. Estávamos tentando relacionar outras alternativas em Cubatão, Praia Grande, Guarujá e São Vicente. Hoje, o leque está sendo traçado e definido em um planejamento a curto prazo. Santos e Praia Grande vão se complementar de acordo com as necessidades. O Santos tem que aproveitar a visibilidade que o Neymar trouxe não só para o Santos, mas para a Baixada Santista. Esses investidores precisam disso.

Marcelo Teixeira também opinou sobre as possibilidades do novo estádio e lembrou também que outras propostas antigas já tinham sido apresentadas, mas os projetos não avançaram, como o estádio na região do grande ABC.

— O quadro associativo definiu que o novo estádio precisava ser no lugar da Vila Belmiro com a WTorre. Coube à diretoria melhorar esse negócio. Esses projetos e propostas foram apresentados. Chamamos a WTorre para que nós entendêssemos as nossas necessidades. A empresa está aberta para a Vila, Praia Grande e todas as necessidades que temos. No momento certo, vamos colocar outro ponto importante. Nós precisamos ter uma nova arena, mas o que representa a Vila para o santista? Muito! Remodelada e ampliada. Passada a fase da documentação, que está praticamente concluída, vamos vender cadeiras e camarotes. Supondo que não atinja para a construção, a segunda hipótese é reformular a Vila e manter com a parceria com alguém que faça com que ela seja ampliada. Ali, na arquibancada das organizadas, podemos ampliar, por exemplo, camarotes, arquibancadas, etc. Pelo momento que vivemos, o clube pode até ser que a gente arrecade rápido. A WTorre está buscando alternativas viáveis para iniciarmos a construção. Se não ocorrer, temos o plano B. A diretoria não ficará abraçada em um único projeto. Todos nós queremos a Vila bonita, moderna e confortável.