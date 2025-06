Em preparação para o duelo contra o Fortaleza, Santos realiza jogo-treino no CT Rei Pelé

O Santos venceu a Portuguesa Santista por 2 a 1 em jogo-treino realizado na manhã deste sábado (07), no CT Rei Pelé. Os gols do triunfo do Peixe foram anotados Thaciano e Tiquinho Soares.

O duelo foi dividido em dois tempos de 45 minutos. O time comandado por Cléber Xavier começou o duelo com: João Paulo; Aderlan (Escobar), Luisão, Luan Peres e Souza; Zé Rafael, Diego Pituca e Rollheiser; Barreal, Thaciano e Luca Meirelles (Guilherme).

Na segunda etapa, o Alvinegro Praiano entrou em campo com: Diógenes; Zé Ivaldo, Gil, Basso (Aderlan) e Escobar (Kevyson); João Schmidt, Gabriel Bontempo e Hyan (Luca Meirelles); Gabriel Veron (Andrey Quintino), Guilherme (Mateus Xavier) e Tiquinho Soares.

Tiquinho Soares marcou um dos gols da vitória do Santos diante da Portuguesa em jogo-treino, no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O que vem pela frente:

O Santos entra em campo na próxima quinta-feira (12), contra o Fortaleza, no Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe está na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição, com apenas 8 pontos conquistados.

Em 11 partidas disputadas até o momento, o Peixe soma duas vitórias, dois empates e sete derrotas, com um aproveitamento de apenas 24%.

Com a recente contratação do diretor executivo de futebol Alexandre Mattos, o clube se movimenta no mercado de transferências em busca de reforços, especialmente um zagueiro e um lateral-direito.

Nesta semana, o presidente Marcelo Teixeira declarou, durante participação no programa Seleção SporTV, que Léo Godoy não permanecerá na Baixada Santista. O jogador, que pertence ao Athletico-PR, recebeu uma proposta do Independiente, da Argentina. O Santos não irá cobrir a oferta e deve perder o atleta.