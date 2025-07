Agenda L!: curtinhas do Santos do dia 24/07/2025 Com a derrota para o Internacional, Santos permanece na zona do rebaixamento

Santos tem apenas 31% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. (Foto: Jota Erre/AGIF) Santos tem apenas 31% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. (Foto: Jota Erre/AGIF)