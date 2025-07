Comemoração de gol de Neymar em bola que não entrou viraliza: ‘Inacreditável’

Em uma noite melancólica na Vila Belmiro, o torcedor santista voltou a se decepcionar com a atuação do Peixe, que segue sem reação no Campeonato Brasileiro. O Santos foi derrotado por 2 a 1 pelo Internacional, nesta quarta-feira (23), e estacionou na tabela, confirmando mais uma rodada na zona de rebaixamento. Como de costume, Neymar viralizou mais uma vez na web. Um dos motivos foi a comemoração de gol após o craque achar que tinha empatado o jogo. Mas a bola não entrou.

Neymar vira assunto no jogo do Santos

Com as duas equipes querendo escapar da zona de rebaixamento, o Internacional se deu melhor na partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Colorado venceu o Santos por 1 a 0, gol do colombiano Carbonero, e afundou o Peixe no Z4. Mesmo sofrendo pressão na maior parte do confronto da noite desta quinta-feira (23), na Vila Belmiro, o Alvirrubro conseguiu segurar o placar e abriu seis pontos do 17º colocado.

Neymar tentava acalmar os companheiros e demonstrava liderança em um momento de pressão, com o clube ainda lutando para sair da zona de rebaixamento. Mas, em vez de tranquilidade, o que se viu foi um Santos desorganizado, tentando conter um adversário objetivo e perigoso.

O instabilidade dentro de campo se transferiu para fora das quatro linhas. O jogador virou assunto após discussão com um torcedor do Santos.

Neymar em ação pelo Santos (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)