O que está em jogo para o Santos no duelo contra o Ceará?

O Santos enfrenta um grande desafio em meio ao pior momento da temporada. Pela primeira vez, o elenco terá a semana livre para treinamentos sob o comando do técnico Cléber Xavier.

continua após a publicidade

No cargo desde a semana passada, o novo treinador busca implementar suas ideias de jogo para tirar o time da crise em meio à disputa do Campeonato Brasileiro.

O Peixe conquistou apenas uma vitória nas últimas sete partidas. Contou com a presença de Neymar em apenas dois jogos do torneio. No primeiro, contra o Fluminense, no Maracanã, o craque retornou ao time após um mês e meio fora dos gramados e atuou por 45 minutos.

continua após a publicidade

Depois, entrou em campo diante do Atlético-MG, na Vila Belmiro, e jogou por 34 minutos. Essa foi a primeira partida após a demissão do técnico Pedro Caixinha. Na ocasião, o Santos foi comandado pelo interino César Sampaio.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos se prepara para duelo decisivo contra o Ceará pelo Brasileirão. (Foto: aul Baretta/ Santos FC)

O camisa 10 foi substituído no jogo contra o Galo e deixou o campo chorando. Exames apontaram uma nova lesão na coxa esquerda, desta vez no músculo semimembranoso. O craque tem treinado em dois períodos no CT Rei Pelé e concentrado sua recuperação no Departamento Médico do clube e não em sua residência na Baixada Santista ou em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, como ocorreu anteriormente.

continua após a publicidade

O Santos já sabe que não poderá contar com o atacante Neymar em mais uma partida, mas espera pelo retorno de Barreal, que sofreu uma lesão na coxa esquerda no mês passado. Soteldo, Thaciano e Gabriel Bontempo retornaram na última rodada, na derrota para o Grêmio.

O Peixe ainda tem, no Departamento Médico, o atacante Guilherme, que sentiu dores no quadril no jogo contra o CRB e foi diagnosticado com uma lesão na perna direita, além do meia Zé Rafael, que está próximo da estreia e passa por uma fase de aprimoramento do condicionamento físico. O atleta ainda não estreou, mas acelerou o processo de recuperação da cirurgia na coluna.

O lateral-esquerdo Souza, em transição física após cirurgia de reconstrução ligamentar da sindesmose do tornozelo direito, também tem participado de parte dos treinos com bola.



O Peixe encara o Ceará nesta segunda-feira, às 20h, e ainda negocia se o duelo será na Vila Belmiro ou no Estádio do Pacaembu.



O Alvinegro precisa vencer para encostar no Fortaleza, o primeiro time do Z4. O Leão encara o Juventude em casa no próximo sábado (10).



O duelo contra o Vozão será decisivo para que o Santos respire no pior momento da temporada e para que a relação entre a torcida, os dirigentes e os jogadores melhore. Enquanto isso, a comissão técnica busca aplicar seu modelo de jogo, ao mesmo tempo em que novos testes na escalação devem ser realizados por Cléber Xavier.

Reunião com as torcidas organizadas:

Nesta terça-feira (06), o presidente Marcelo Teixeira se reuniu com representantes da Sangue Jovem e da BFF para discutir o atual momento do clube. O assessor da presidência, Junior Bozzella, também esteve presente no encontro.

A Torcida Jovem do Santos se afastou do presidente após a invasão ao CT Rei Pelé, que ocorreu depois da derrota para o Red Bull Bragantino. Em seguida, novos protestos direcionados ao dirigente aconteceram durante o empate com o CRB, pela Copa do Brasil. A partida também ficou marcada por uma confusão generalizada após o apito final e por confrontos com a Polícia Militar.