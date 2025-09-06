menu hamburguer
Victor Hugo revela conversa com Vojvoda e posição em que pretende jogar no Santos

Durante apresentação, meia revelou contato com Vojvoda e Neymar; jogador não tem preferência por posição

Victor Hugo é apresentado e afirma que mensagem de Neymar foi fundamental para fechar com o clube. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)
Juliana Yamaoka
Santos (SP)
Dia 06/09/2025
06:00
  Matéria
  • Mais Notícias

A influência de Neymar, as conversas com Vojvoda e Jorge Sampaoli, o aprendizado no futebol turco e a vontade de jogar pelo Santos foram os principais temas da entrevista coletiva de apresentação do meia Victor Hugo, realizada na última sexta-feira (5), na Vila Belmiro.

Revelado nas categorias de base do Flamengo, o jogador contou que conversou com o atual técnico do Peixe antes da conclusão da negociação e que o argentino pretende utilizá-lo como meia.

Questionado se prefere atuar como camisa 8 ou 10, Victor Hugo disse estar preparado para exercer as duas funções, já que está acostumado a desempenhá-las.

— Como eu disse, posso fazer todas as funções do meio-campo, tanto na defesa quanto no ataque. Gosto de tocar a bola, participar do jogo e fazer a equipe andar. Chegar à área quando houver oportunidade, mas não o tempo todo. Construir as jogadas e aparecer para finalizar — afirmou o meia.

Victor Hugo ao lado do ídolo do Santos Clodoaldo durante apresentação oficial. (Foto: Jota Erre/AGIF)
Na visão de Victor Hugo, além da possibilidade de atuar ao lado do ídolo Neymar, a perspectiva de ter mais oportunidades em campo foi um fator determinante para sua escolha de vestir a camisa do Santos.

O meia também revelou que conversou com Jorge Sampaoli, técnico que o comandou no Flamengo e que chegou a estar próximo de assumir o Peixe no lugar de Cléber Xavier.

Durante a entrevista, Victor Hugo demonstrou estar pronto para estrear, já que vinha treinando normalmente no Flamengo após retornar de um empréstimo de um ano ao Göztepe, da Turquia.

O jogador destacou sua versatilidade no meio-campo e relembrou sua formação nas categorias de base, quando atuava em uma função mais ofensiva.

— Na base, eu sempre fui camisa 10, jogando com dois volantes. Tinha menos compromisso defensivo, fazia gols e dava assistências. Mas o futebol mudou, hoje muitas equipes atuam com dois camisas 8, um avançando mais e outro ficando. Na base fui 10, mas no profissional joguei ao lado de outro meia. Com o próprio Sampaoli, acabei sendo um 8 mais posicional, sem ficar tanto no ataque — explicou.

O reforço santista ainda reforçou suas características e disposição para desempenhar diferentes funções no setor.

— Posso fazer todas as funções do meio-campo, tanto na defesa quanto no ataque. Gosto de participar do jogo, dar ritmo, chegar à área quando possível para marcar gols. Construir as jogadas e aparecer para finalizar são minhas principais características — concluiu.

Agenda:

O Santos mantém o cronograma de treinos durante a Data Fifa e realiza atividades às 10h (de Brasília) deste sábado. O Peixe volta a campo apenas no dia 14 de setembro, quando enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para a partida, a equipe já sabe que não poderá contar com Benjamín Rollheiser, que cumprirá suspensão. Neymar, por sua vez, é dúvida, já que não costuma atuar em gramados sintéticos, como o da Arena MRV, casa do Galo.

