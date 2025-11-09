Santos reencontra Flamengo e aposta em Neymar como esperança de virada de chave

O Santos entra em campo neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Flamengo no Estádio do Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe poderá contar novamente com seu principal jogador, o atacante Neymar, que se recuperou recentemente de uma lesão na coxa direita que o afastou dos gramados por 48 dias.

Após sete partidas fora, o camisa 10 atuou no segundo tempo do empate por 1 a 1 diante do Fortaleza, na Vila Belmiro, no dia 1 de novembro.

Na sequência, foi poupado pelo departamento médico do Alvinegro Praiano, em comum acordo com seu estafe, no clássico contra o Palmeiras, na última quinta-feira (6), por causa do gramado sintético. Neymar já declarou publicamente ser impossível "performar bem" nesse tipo de campo.

O técnico Juan Pablo Vojvoda também contará com o retorno de Luan Peres, que cumpriu suspensão no último jogo. Por outro lado, o lateral-direito Mayke está suspenso, e Igor Vinícius deve voltar ao time titular.

Neymar acumula 24 jogos e 7 gols com a camisa do Santos nesta temporada. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Preparação:

O Santos encerrou a preparação para o duelo contra o Flamengo neste sábado (9), na Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro, com a presença de Neymar. O atacante chegou de viagem e participou do treino com os companheiros. Depois da atividade, atendeu diversos torcedores no local.

O elenco santista desembarcou na capital fluminense na última sexta-feira (8), mas Neymar permaneceu em Santos para aproveitar mais um dia de tratamento e recuperação no CT Rei Pelé, já que o time havia dormido em São Paulo após o clássico contra o Palmeiras.

O Peixe enfrentou o Rubro-Negro no dia 16 de julho, logo após o retorno do Campeonato Brasileiro, interrompido pelo Mundial de Clubes. Naquela ocasião, o ídolo santista marcou o gol da vitória por 1 a 0, na Vila Belmiro, e teve uma de suas melhores atuações na temporada. O time ainda era comandado por Cléber Xavier.

Aquela vitória deu à torcida a sensação de que o Santos se afastaria da zona de rebaixamento e que a intertemporada, somada à chegada de reforços como Igor Vinícius, Mayke, Willian Arão, Adonis Frías, Alexis Duarte, Victor Hugo, Gustavo Caballejo e Lautaro Díaz, poderia dar novo rumo à equipe.

Neymar havia se recuperado de uma segunda lesão na coxa esquerda, e a comissão técnica de Cléber Xavier ganhou sobrevida com o triunfo sobre um adversário direto na parte de baixo da tabela.

Atualmente, porém, a realidade é diferente. O Peixe segue lutando para sair da zona de rebaixamento, agora sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o terceiro técnico da temporada, que ainda busca sua primeira vitória fora de casa.

O Santos aposta em seu principal jogador, agora com Robinho Jr. como parceiro de ataque, um reforço "caseiro", para evitar o segundo rebaixamento de sua história. Como visitante, o time tem apenas seis vitórias em 27 partidas, além de sete empates e 14 derrotas.

PROVÁVEL SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Barreal, Neymar (Lautaro Díaz) e Robinho Jr..