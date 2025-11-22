menu hamburguer
Neymar encerra jejum de mais de três meses sem marcar pelo Santos

Atacante tem nove gols em 28 jogos nesta temporada

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 22/11/2025
16:00
Atualizado há 4 minutos
Neymar tem contrato com o Santos até o final deste ano. (Foto: Mauricio de Souza/Agif/Gazeta Press)
Neymar tem contrato com o Santos até o final deste ano. (Foto: Mauricio de Souza/Agif/Gazeta Press)
O atacante Neymar encerrou uma marca incômoda na carreira ao marcar o gol do Santos no empate por 1 a 1 contra o Mirassol, na última quarta-feira (19), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ele abriu o placar aos três minutos de jogo, mas também cometeu o pênalti convertido por Reinaldo, que resultou no gol de empate.

O camisa 10 não balançava as redes desde o dia 4 de agosto, na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, no Morumbis, pela 18ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Peixe era comandado por Cléber Xavier. Neymar marcou dois gols na partida, e Barreal anotou o outro.

Ele retornou ao Santos no dia 31 de janeiro e fez o primeiro gol após a volta em 16 de fevereiro, de pênalti, contra o Água Santa. Pelo Paulistão, ainda marcou um gol olímpico diante da Inter de Limeira e outro contra o Red Bull Bragantino, pela semifinal do estadual, quando sofreu a primeira lesão na coxa esquerda.

No Brasileirão, balançou as redes diante de Flamengo, Juventude e Mirassol. Ele também marcou em um amistoso do Peixe contra a Desportiva Ferroviária, em Cariacica, durante a pausa do campeonato para o Mundial de Clubes da Fifa.

A última vez que havia ficado sete ou mais jogos sem marcar pelo Santos foi em 2013, justamente na reta final antes de se transferir para o Barcelona, da Espanha. Neymar, que na época vestia a camisa 11, marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo (PI), pela primeira fase da Copa do Brasil. Depois disso, passou oito partidas sem balançar as redes.

Neymar marcou um gol no empate contra o Mirassol, na última quarta-feira (19), na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Neymar marcou um gol no empate contra o Mirassol, na última quarta-feira (19), na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Confira os gols de Neymar pelo Santos em 2025:

16.02 - Campeonato Paulista - Santos 3 x 1 Água Santa - Vila Belmiro (1 gol)

23.02 - Campeonato Paulista - Inter de Limeira 0 x 3 Santos - Major Levy Sobrinho (2 gols)

02.03 - Campeonato Paulista - Santos 2 x 0 Red Bull Bragantino - Vila Belmiro (1 gol)

10.07 - Amistoso - Desportiva Ferroviária 1 x 3 Santos - Kléber Andrade (ES) (1 gol)

16.07 - Campeonato Brasileiro - Santos 1 x 0 Flamengo - Vila Belmiro (1 gol)

04.08 - Campeonato Brasileiro - Santos 3 x 1 Juventude - Morumbis (2 gols)

19.11 - Campeonato Brasileiro - Santos 1 x 1 Mirassol - Vila Belmiro (1 gol)

