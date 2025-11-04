Neymar será liberado pelo Santos para enfrentar o Palmeiras?

O atacante Neymar é dúvida para o duelo da próxima quinta-feira entre Palmeiras e Santos, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador ficou afastado por 48 dias, período em que perdeu sete rodadas da competição, enquanto se recuperava de uma lesão na coxa direita, a terceira nesta temporada.

O camisa 10 já declarou publicamente que não gosta de atuar em gramados sintéticos. Na ocasião, afirmou que jogar em campos como o do Allianz Parque é "impossível".

A decisão:

O departamento médico do Santos considera arriscado expor Neymar ao gramado sintético do Allianz Parque, segundo apuração do Lance!.

A última lesão do atacante, um problema de grau 2 no reto femoral da coxa direita, aconteceu poucos dias depois de ele ter atuado em campo sintético, na Arena MRV, diante do Atlético-MG.

A avaliação final sobre sua presença no clássico será feita em conjunto pelas áreas técnica e médica, ao lado do camisa 10 e de seu staff.

Na semana passada, Neymar voltou a treinar com bola, mas ainda evitou contato físico com os companheiros. O jogador acelerou a recuperação para estar à disposição no empate por 1 a 1 contra o Fortaleza, no último sábado (1), na Vila Belmiro.

Após a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda destacou o comprometimento do craque com o clube e elogiou sua postura profissional.

— O que eu sinto é que o Neymar sempre coloca o Santos acima dele. Se alguém pensa que ele prioriza a si mesmo, está enganado. Esse tipo de jogador absorve toda a pressão; ele está preocupado com o momento do clube e pensa primeiro no Santos. Ontem, em nossa conversa, ele deixou isso claro. Muitas vezes, é preciso tomar decisões frias e lógicas. Quero o Neymar bem e presente em todos os jogos. Sabemos que será em um gramado sintético, e vou conversar com ele sobre isso. Neymar sente muito essa camisa, mais do que todos. Também precisamos nos colocar no lugar dele. Tomaremos as decisões com calma. Eu já sabia que ele jogaria cerca de 15 minutos e fomos avaliando. A melhor decisão para o Neymar será também a melhor para o Santos — explicou o treinador após o jogo contra o Leão do Pici.

Vojvoda também comentou sobre o processo de decisão que definirá se o atacante será relacionado para o clássico. Nesta temporada, Neymar ainda não atuou no Allianz Parque.

