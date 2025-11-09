Uma atitude de Neymar, durante o primeiro tempo do confronto entre Flamengo e Santos, viralizou nas redes sociais. As equipes se enfrentam neste domingo (9), no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durou apenas seis minutos para o camisa 10 do Santos reclamar de forma acintosa com a arbitragem. Após levar a pior em uma dividida com Erick Pulgar, Neymar levantou em campo furioso com a não marcação de falta no lance.

Ao reclamar com o árbitro Savio Pereira Sampaio, o atacante chegou a socar o ar e gritar em direção a autoridade máxima da partida. O lance passou despercebido pela arbitragem, que optou por não punir o camisa 10. Apesar de não ser punido em determinado lance, o atacante acabou recebendo o amarelo por reclamação minutos depois.

Nas redes sociais, a atitude de Neymar viralizou rapidamente entre os telespectadores. Veja a repercussão abaixo: