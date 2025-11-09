menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Decisão da arbitragem em Flamengo x Santos gera debate: 'Na cara'

Equipes se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/11/2025
18:56
Flamengo e Santos se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão (Foto: AndrÃ© Fabiano/CÃ³digo 19/Gazeta Press)
imagem cameraFlamengo e Santos se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão (Foto: AndrÃ© Fabiano/CÃ³digo 19/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O início do confronto entre Flamengo e Santos, deste domingo (9), no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão, teve uma polêmica de arbitragem. Aos três minutos, a equipe Rubro-Negra reclamou de um possível pênalti não marcado pelo árbitro Savio Pereira Sampaio. A decisão repercutiu nas redes sociais.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A polêmica aconteceu quando o atacante Guilherme, em uma ação dentro da área do Peixe, chutou a bola na própria mão. Imediatamente, jogadores do Flamengo pediram pênalti dentro de campo.

Nas redes sociais, a jogada gerou debate entre torcedores. De um lado, a torcida do Rubro-Negro, assim como os atletas em campo, pediu pênalti. Por outro, rivais apontaram o lance como normal. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias