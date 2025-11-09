Decisão da arbitragem em Flamengo x Santos gera debate: 'Na cara'

O início do confronto entre Flamengo e Santos, deste domingo (9), no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão, teve uma polêmica de arbitragem. Aos três minutos, a equipe Rubro-Negra reclamou de um possível pênalti não marcado pelo árbitro Savio Pereira Sampaio. A decisão repercutiu nas redes sociais.

A polêmica aconteceu quando o atacante Guilherme, em uma ação dentro da área do Peixe, chutou a bola na própria mão. Imediatamente, jogadores do Flamengo pediram pênalti dentro de campo.

Nas redes sociais, a jogada gerou debate entre torcedores. De um lado, a torcida do Rubro-Negro, assim como os atletas em campo, pediu pênalti. Por outro, rivais apontaram o lance como normal. Veja a repercussão abaixo: