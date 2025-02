Caixinha critica desempenho do Santos em vitória

O Santos derrotou a Inter de Limeira por 3 a 0 neste domingo e garantiu sua classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. No entanto, o técnico Pedro Caixinha não ficou totalmente satisfeito com o desempenho da equipe em campo e teceu críticas ao elenco santista.

— Obtivemos aquilo que foi mais importante, que foi ganhar, encontramos os gols em momentos importantes, que são bola parada, que também decidem jogos. Mas naquilo que foi a nossa dinâmica como equipe, os nossos processos, uma equipe muito associativa, muito compacta, muito junta, sempre a partir para a frente em termos de pressão, uma equipe sempre ter uma reação muito agressiva, foi muito difícil de a equipe ter, porque a equipe estava sempre espaçada, a equipe não conseguiu levar a bola até a última zona, ficar e caminhar junta para levar o jogo. Não finalizava bem também. Essas perdas levaram a esses desequilíbrios, que levaram um jogo desligado da nossa parte. Sim, com chegadas, com finalizações, mas não um jogo controlado, pelo menos é assim que nós temos que abordar — analisou Caixinha.

Na avaliação do treinador, o Peixe mostrou-se mais compacto e organizado nos jogos anteriores contra Água Santa e Noroeste. Contra a Inter de Limeira, ele considerou que o time esteve mais exposto e menos equilibrado, o que exigiu um esforço físico maior dos jogadores.

— Hoje não gostei como a equipe esteve. Estou dizendo porque já lhes disse ali dentro e também no intervalo. A equipe expôs muito as transições do adversário. Penso que foi dos jogos que perdemos bolas mais facilmente. Perdemos a bola em zonas onde a equipe não podia estar equilibrada, o que fez com que tivéssemos de correr mal. Muito provavelmente somando esses jogos, vamos ter valores físicos muito superiores aos últimos dois jogos, e não é isso que nós queremos, porque não é a nossa forma de jogar. E não nos permite ter aquela reação à perda mais efetiva, mas sim ter que correr para trás para reorganizar — explicou o português.

Caixinha destacou positivamente a eficiência do Santos em converter chances de bolas paradas em gols, mas criticou os espaços deixados em campo, a falta de compactação da equipe e os erros cometidos nas finalizações.

O treinador também comemorou a semana de descanso que o time terá antes de enfrentar o Red Bull Bragantino, nas quartas de final do Paulistão. Será a primeira vez que o Santos terá uma semana completa para se preparar desde o início da competição.

— Esses dias livres são muito importantes, essa pausa, depois de 37 dias de competição, 12 jogos, com a equipe passando por diferentes circunstâncias, mas claramente em um crescendo nos últimos quatro jogos. Neste ciclo de quatro partidas, o time mostrou evolução, foi importante mais uma vez manter o gol a zero. Também foi significativo vencer pela primeira vez fora de casa, algo que ainda não tínhamos conseguido — afirmou Caixinha.

A Federação Paulista de Futebol decidirá nesta segunda-feira (24), as datas e os horários das quartas de final. O Santos ainda não definiu em qual estádio enfrentará o Red Bull Bragantino.